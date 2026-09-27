100 người cao tuổi phường Nùng Trí Cao đồng diễn chào mừng Ngày Quốc tế Người cao tuổi 1/10

Tại chương trình, tổ chức đồng diễn bài “Nhất trụ càn khôn” và thể dục dưỡng sinh với sự tham gia của 100 hội viên người cao tuổi phường; tạo không khí sôi nổi, cổ vũ hội viên tích cực rèn luyện thể chất, nâng cao sức khỏe và đời sống tinh thần; ôn lại truyền thống 36 năm Ngày Quốc tế Người cao tuổi (1/10/1991 - 1/10/2026); tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về bảo vệ, chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi.

100 hội viên người cao tuổi phường Nùng Trí Cao đồng diễn thể dục dưỡng sinh.

Hội Người cao tuổi phường công bố, trao quyết định công nhận ban chủ nhiệm câu lạc bộ văn hóa, văn nghệ - thể dục thể thao; các chi hội người cao tuổi, câu lạc bộ văn hóa, văn nghệ - thể dục thể thao giao lưu văn nghệ, góp phần tạo sân chơi lành mạnh, tăng cường giao lưu, gắn kết hội viên.

Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam năm 2026 với chủ đề “Cộng đồng chung tay chăm sóc tích hợp người cao tuổi trong xu thế già hóa dân số”. Các hoạt động hưởng ứng tập trung tuyên truyền chính sách đối với người cao tuổi; chăm sóc, hỗ trợ người cao tuổi hoàn cảnh khó khăn; duy trì, phát triển các câu lạc bộ văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, tạo điều kiện để người cao tuổi tiếp tục tham gia các hoạt động xã hội và phát huy kinh nghiệm trong gia đình, cộng đồng.

Trao quà tặng hội viên người cao tuổi hoàn cảnh khó khăn.

Nhân dịp này, Ban Tổ chức chương trình trao 17 suất quà tặng hội viên người cao tuổi hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường.