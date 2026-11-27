100 ngày vì hạnh phúc của nhân dân
Sau 100 ngày triển khai chiến dịch “100 ngày hành động vì Thư Lâm phát triển - Vì hạnh phúc của nhân dân”, xã Thư Lâm đã hoàn thành 86/108 công trình, phần việc đăng ký. Những chuyển biến từ cảnh quan môi trường, cải cách hành chính đến chuyển đổi số không chỉ góp phần thay đổi diện mạo địa phương mà còn là những bước đi ban đầu trong quá trình thí điểm mô hình xã phường xã hội chủ nghĩa, hướng tới mục tiêu nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/100-ngay-vi-hanh-phuc-cua-nhan-dan-246261127180539961.htm