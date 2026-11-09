100 Ngày Lừa Dối vượt mốc rating hai chữ số, đạt mức cao nhất

Bộ phim truyền hình Hàn Quốc 100 Ngày Lừa Dối (100 Days of Deception) đang bước vào giai đoạn bứt phá mạnh mẽ trên màn ảnh nhỏ. Trong tập phát sóng ngày 8/11, tác phẩm chính thức vượt ngưỡng rating hai chữ số, đồng thời thiết lập kỷ lục người xem mới. Thành tích này giúp bộ phim vươn lên dẫn đầu khung giờ phát sóng trên toàn bộ các kênh truyền hình, bao gồm cả những đài phát sóng công cộng.

Theo số liệu từ Nielsen Korea, tập 10 đạt rating trung bình toàn quốc 10,7%, mức cao nhất của bộ phim kể từ khi ra mắt. Tại khu vực Seoul và vùng lân cận, tỷ suất người xem trung bình đạt 11,7%, có thời điểm chạm đỉnh 13,1%. Đáng chú ý, tác phẩm cũng đứng đầu toàn bộ các kênh truyền hình ở nhóm khán giả mục tiêu từ 20 đến 49 tuổi, cho thấy sức hút không chỉ đến từ lượng người xem đại chúng mà còn ở nhóm khán giả trẻ.

100 Ngày Lừa Dối chính thức vượt rating hai chữ số, ghi nhận thành tích cao nhất kể từ khi lên sóng.

Đây là bước tiến đáng kể nếu nhìn lại hành trình của bộ phim. Khi ra mắt ngày 10/10, 100 Ngày Lừa Dối khởi đầu với rating trung bình toàn quốc 5,3%. Sau đó, tác phẩm liên tục cải thiện thành tích qua từng giai đoạn, đạt 7,6% ở tập 2, 9% ở tập 4 và 9,5% ở tập 6. Đến tập 8, bộ phim tiến sát ngưỡng hai chữ số với 9,8%, trước khi chính thức vượt qua cột mốc này ở tập 10. So với ngày đầu phát sóng, lượng người xem trung bình đã tăng hơn gấp đôi.

Sức bật của bộ phim phần nào đến từ câu chuyện kết hợp giữa tình báo, lịch sử và yếu tố tình cảm. Lấy bối cảnh Gyeongseong năm 1932, tác phẩm xoay quanh Lee Ga Kyung, cô gái có quá khứ gắn với nghề móc túi, bất ngờ bước vào một nhiệm vụ nguy hiểm khi thâm nhập Tổng đốc phủ Nhật Bản dưới thân phận mật thám. Từ đây, những màn đấu trí, bí mật thân phận và các mối quan hệ phức tạp liên tục đẩy nhân vật vào tình thế khó lường.

Những tình huống nguy hiểm liên tiếp khiến Lee Ga Kyung phải vận dụng sự nhanh trí để bảo vệ thân phận.

Trong tập 10, tình hình trở nên căng thẳng khi âm mưu ám sát tại buổi tiệc kỷ niệm khai trương tuyến dẫn khí của Tổng đốc phủ bất ngờ vượt khỏi tầm kiểm soát. Quả bom hẹn giờ được Lee Ga Kyung giấu trong chiếc bánh kem đứng trước nguy cơ phát nổ ngay giữa buổi tiệc. Khi nhận thấy Kim Tae Woong đang gặp nguy hiểm, cô lập tức đẩy xe bánh ra xa. Vụ nổ xảy ra ngay sau đó, Kim Tae Woong phản ứng bằng cách dùng cơ thể che chắn cho cô.

Những diễn biến tiếp theo càng khiến mối quan hệ giữa hai nhân vật trở nên phức tạp. Lee Ga Kyung từng lên chuyến tàu đến Busan để rời đi Mỹ, nhưng cuối cùng quyết định quay lại vì nhận thấy Yoo So Ran đang gặp nguy hiểm. Cô nhanh trí sử dụng một chiếc khuyên tai ngọc trai mượn từ tiệm cầm đồ để đánh lạc hướng cảnh sát, đồng thời tìm cách che giấu vết thương ở vai nhằm giúp những người liên quan tránh bị nghi ngờ.

Kim Yoo Jung và Park Jin Young tạo nên tuyến tình cảm nhiều bí mật trong 100 Ngày Lừa Dối.

Tuy nhiên, những hành động bất thường của Lee Ga Kyung không thể qua mắt Kim Tae Woong. Anh bắt đầu xâu chuỗi những sự việc trước đó, đặc biệt là khoảnh khắc cô chủ động kéo mình khỏi vị trí quả bom phát nổ. Từ những nghi vấn ban đầu, Kim Tae Woong dần tin rằng cô có liên hệ với lực lượng kháng Nhật. Tập phim khép lại bằng câu hỏi đầy sức nặng của anh dành cho Lee Ga Kyung, rằng cô có phải là mật thám hay không. Màn đối chất này nhanh chóng trở thành điểm nhấn, mở ra nhiều dự đoán về những diễn biến tiếp theo.

Về dàn diễn viên, Kim Yoo Jung đảm nhận vai Lee Ga Kyung, trong khi Park Jin Young hóa thân thành Kim Tae Woong, người mang thân phận Sato Hideo. Bên cạnh đó, Kim Hyun Joo và Jin Seon Kyu cũng góp mặt trong những tuyến nhân vật quan trọng, tạo nên mạng lưới quan hệ nhiều bí mật và xung đột.

Trong cùng khung giờ, bộ phim Love on the Menu của KBS 2TV đạt rating trung bình toàn quốc 16,5%, tiếp tục là chương trình có lượng người xem cao nhất trong ngày Chủ nhật. Trong khi đó, chương trình Final Table của JTBC khép lại nửa đầu hành trình với rating 1,8%, mức thấp nhất kể từ khi phát sóng.

Bộ phim liên tục tăng trưởng rating, trở thành đối thủ đáng chú ý trên đường đua phim truyền hình Hàn Quốc.

Với đà tăng trưởng hiện tại, 100 Ngày Lừa Dối đang cho thấy sức hút ngày càng rõ rệt trên đường đua phim truyền hình Hàn Quốc. Khi bí mật thân phận của Lee Ga Kyung đứng trước nguy cơ bị phơi bày và lòng tin giữa các nhân vật bắt đầu lung lay, những tập tiếp theo được kỳ vọng sẽ tiếp tục duy trì sức nóng của tác phẩm.