100 Ngày Lừa Dối dẫn đầu thương hiệu phim truyền hình được yêu thích nhất

Bộ phim 100 Ngày Lừa Dối tiếp tục chứng minh sức hút tại thị trường truyền hình Hàn Quốc khi đứng đầu bảng xếp hạng danh tiếng thương hiệu phim truyền hình tháng 11/2026. Đáng chú ý, điểm số của tác phẩm cao hơn gấp đôi bộ phim xếp thứ hai, tạo ra khoảng cách đáng kể với các đối thủ.

Ngày 12/11, Viện Nghiên cứu Danh tiếng Doanh nghiệp Hàn Quốc công bố kết quả phân tích dữ liệu thương hiệu của 21 bộ phim truyền hình trong giai đoạn từ ngày 12/10 đến 12/11. Tổng cộng 46.981.722 dữ liệu được sử dụng để đánh giá mức độ quan tâm, tương tác, độ phủ truyền thông và sức hút đối với khán giả.

100 Ngày Lừa Dối gây chú ý khi dẫn đầu bảng xếp hạng danh tiếng thương hiệu phim truyền hình Hàn Quốc tháng 11/2026.

Theo kết quả công bố, 100 Ngày Lừa Dối giành vị trí quán quân với chỉ số danh tiếng thương hiệu đạt 9.225.025 điểm. Đứng thứ hai là Tình Yêu Đến Rồi với 4.057.161 điểm, trong khi Hoàng Hậu Tái Hôn xếp thứ ba với 3.761.860 điểm.

Khoảng cách hơn 5 triệu điểm giữa hai vị trí dẫn đầu cho thấy 100 Ngày Lừa Dối đang tạo được độ nhận diện nổi bật trong danh sách khảo sát. Thành tích này càng thu hút chú ý khi bộ phim vừa ghi nhận tỷ suất người xem vượt mốc 10% ở tập 10.

100 Ngày Lừa Dối có sự tham gia của Kim Yoo Jung, Park Jin Young và Kim Hyun Joo. Tác phẩm lấy bối cảnh Gyeongseong những năm 1930, kết hợp yếu tố tình cảm với câu chuyện gián điệp trong thời kỳ Triều Tiên nằm dưới sự cai trị của Nhật Bản.

Bộ phim có Kim Yoo Jung đóng chính vượt xa các đối thủ với hơn 9,2 triệu điểm danh tiếng thương hiệu.

Nội dung xoay quanh Lee Ga Kyung, một nữ đạo chích nổi tiếng do Kim Yoo Jung thủ vai. Sau khi nhận nhiệm vụ từ lực lượng đấu tranh giành độc lập, cô phải thâm nhập vào Phủ Toàn quyền Triều Tiên với thân phận bí mật. Tại đây, Ga Kyung gặp Kim Tae Woong, người phiên dịch ưu tú do Park Jin Young đảm nhận.

Mối quan hệ giữa hai nhân vật phát triển trong hoàn cảnh đầy nguy hiểm, khi những bí mật về thân phận và nhiệm vụ có thể bị phơi bày bất cứ lúc nào. Sự kết hợp giữa tình cảm và các tình tiết gián điệp trở thành điểm nhấn giúp bộ phim duy trì sự quan tâm của người xem.

Màn kết hợp giữa Kim Yoo Jung và Park Jin Young góp phần tạo nên sức hút cho 100 Ngày Lừa Dối.

Theo kết quả phân tích, 100 Ngày Lừa Dối ghi nhận chỉ số tham gia 2.673.012 điểm, truyền thông 1.722.612 điểm, tương tác 1.931.358 điểm, cộng đồng 1.773.574 điểm và chỉ số người xem 1.124.469 điểm. Những kết quả này cho thấy tác phẩm có sức hút ở nhiều phương diện, không chỉ riêng tỷ suất người xem.

Đặc biệt, tỷ lệ phản hồi tích cực dành cho 100 Ngày Lừa Dối đạt 96,73%. Trong phân tích liên kết thương hiệu, các cụm từ liên quan đến cảm giác căng thẳng, cuốn hút và đột phá xuất hiện nổi bật. Ba diễn viên Kim Yoo Jung, Kim Hyun Joo và Park Jin Young cũng là những từ khóa được nhắc đến nhiều nhất.

Trong khi đó, Tình Yêu Đến Rồi giành vị trí á quân nhờ lợi thế về chỉ số người xem, đạt 1.727.661 điểm. Con số này vượt đáng kể Hoàng Hậu Tái Hôn, dù tác phẩm đứng thứ ba có mức độ tham gia và tương tác trực tuyến cao hơn.

Hoàng Hậu Tái Hôn với dàn diễn viên nổi tiếng gồm Shin Min Ah, Joo Ji Hoon và Lee Jong Suk đứng thứ ba trên bảng xếp hạng.

Hoàng Hậu Tái Hôn quy tụ dàn diễn viên gồm Joo Ji Hoon, Shin Min Ah, Lee Jong Suk và Lee Se Young. Bộ phim đạt chỉ số tham gia 737.721 điểm, truyền thông 862.557 điểm và tương tác 651.206 điểm, cho thấy khả năng thu hút thảo luận của một dự án có nhiều ngôi sao nổi tiếng.

Hai vị trí tiếp theo thuộc về My Guilty Pleasure với 3.385.401 điểm và Doctor X với 2.823.543 điểm. Đáng chú ý, Doctor X sở hữu chỉ số người xem lên tới 1.938.872 điểm, cao nhất trong toàn bộ 21 tác phẩm được khảo sát.

Dù 100 Ngày Lừa Dối dẫn đầu, tổng lượng dữ liệu thương hiệu phim truyền hình trong tháng 11 vẫn giảm 7,79% so với tháng trước. Điều này cho thấy mức độ quan tâm chung của thị trường có sự điều chỉnh, trong khi một số tác phẩm nổi bật vẫn duy trì sức hút mạnh mẽ.

Với rating vượt mốc 10% cùng vị trí dẫn đầu về danh tiếng thương hiệu, 100 Ngày Lừa Dối đang là một trong những phim Hàn nổi bật tháng 11.

Với vị trí số một trên bảng xếp hạng danh tiếng và tỷ suất người xem vượt 10%, 100 Ngày Lừa Dối đang trở thành một trong những bộ phim truyền hình Hàn Quốc đáng chú ý trong tháng 11/2026. Thành tích hiện tại cũng tạo thêm kỳ vọng về khả năng duy trì sức hút của tác phẩm trong những tập tiếp theo.