100 ngày đêm hành động bứt phá đưa Nghị quyết 57 vào đời sống ngành công thương

Thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị, Bộ Công thương đã triển khai chiến dịch cao điểm "100 ngày đêm" nhằm xử lý dứt điểm các điểm nghẽn về chuyển đổi số, đưa tinh thần đổi mới sáng tạo đi sâu vào từng lĩnh vực quản lý của ngành. (Ảnh: MAI HUYÊN-MINH KHUYÊN)

Với tinh thần chỉ đạo quyết liệt "lấy kết quả thực tế làm thước đo", Bộ Công thương đã thiết lập kỷ luật công vụ, đồng thời dốc toàn lực tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" về chuyển đổi số và thủ tục hành chính.

Từ những con số ấn tượng như cắt giảm 55,34% thủ tục, chuẩn hóa 204.000 dữ liệu hóa chất, đến việc đồng bộ 16/16 nhóm chỉ tiêu kinh tế với Trung tâm Dữ liệu quốc gia và tích hợp 41 loại giấy tờ lên VNeID, toàn ngành đang tạo nên một diện mạo quản trị hiện đại và minh bạch.

Tập trung chỉ đạo và thiết lập kỷ luật

Thực hiện Quyết định số 1823/QĐ-BCT, Lãnh đạo Bộ Công thương yêu cầu thủ trưởng các đơn vị rà soát từng nhiệm vụ, cam kết không để xảy ra tình trạng chậm trễ hay kéo dài qua nhiều quý, lấy kết quả thực tế làm thước đo chất lượng. (Ảnh: MAI HUYÊN-MINH KHUYÊN)

Vận hành hệ thống thủ tục hành chính tập trung

Tính đến nay, tỷ lệ hồ sơ giải quyết trực tuyến trên hệ thống tập trung của Bộ Công thương đạt xấp xỉ 99%, với 265 dịch vụ công trực tuyến đã được kết nối và tích hợp thông suốt lên Cổng Dịch vụ công quốc gia.(Ảnh: MAI HUYÊN-MINH KHUYÊN)

Tốc độ xử lý hồ sơ trực tuyến

Bộ Công thương tiếp tục giữ vững vị trí trong nhóm 3 bộ, ngành dẫn đầu về chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp nhờ tinh thần chủ động tái cấu trúc quy trình và giảm thiểu tối đa các thao tác thủ công. (Ảnh: MAI HUYÊN-MINH KHUYÊN)

Cắt giảm và đơn giản hóa thủ tục hành chính

Bộ đã phê duyệt phương án cắt giảm, đơn giản hóa 55,34% thủ tục hành chính (233/421 thủ tục), giúp tiết kiệm khoảng 491,3 tỷ đồng chi phí tuân thủ cho cộng đồng doanh nghiệp và người dân. (Ảnh: MAI HUYÊN- MINH KHUYÊN)

Quản trị và tạo lập dữ liệu chuyên ngành hóa chất

Một trong những điểm sáng trong công tác quản trị dữ liệu số của Bộ là việc chuẩn hóa và tạo lập thành công khoảng 204.000 dữ liệu hóa chất, tiền chất, tạo nền tảng cho quản lý an toàn và minh bạch. (Ảnh: MAI HUYÊN-MINH KHUYÊN)

Đồng bộ dữ liệu kinh tế công nghiệp và thương mại

Bộ Công thương đã hoàn thành đồng bộ 16/16 nhóm chỉ tiêu của cơ sở dữ liệu kinh tế công nghiệp và thương mại với Trung tâm Dữ liệu quốc gia. (Ảnh: MAI HUYÊN- MINH KHUYÊN)

Tích hợp giấy tờ chuyên ngành lên VNeID

Việc rà soát và tích hợp 41 loại giấy tờ chuyên ngành ngành công thương lên ứng dụng VNeID giúp giảm bớt giấy tờ, mang lại sự tiện lợi thực chất cho cán bộ, người dân và doanh nghiệp. (Ảnh: MAI HUYÊN-MINH KHUYÊN)

Phân cấp mạnh mẽ về địa phương

Bộ Công thương tập huấn trực tuyến hoặc làm việc thực tế giữa Bộ Công thương và đại diện Sở Công thương các tỉnh, thành phố nhằm đồng bộ hạ tầng và quy trình xử lý. (Ảnh: MAI HUYÊN-MINH KHUYÊN)

Nâng cấp hạ tầng và bảo đảm an ninh mạng

Trong giai đoạn nước rút của 100 ngày đêm, Bộ Công thương tập trung xây dựng phương án Cloud, dữ liệu mở, API và tăng cường giải pháp an toàn thông tin để bảo đảm hệ thống vận hành liên tục, an toàn tuyệt đối. (Ảnh: MAI HUYÊN-MINH KHUYÊN)

Bứt phá hướng tới kỷ nguyên mới

Với tinh thần "lấy kết quả làm thước đo", đợt cao điểm 100 ngày đêm (11/7-30/11/2026) không chỉ tháo gỡ các điểm nghẽn chuyển đổi số mà còn tạo đà vững chắc đưa Nghị quyết 57 vào đời sống, cùng cả nước bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. (Ảnh: MAI HUYÊN-MINH KHUYÊN)