Chương trình dự kiến diễn ra trong hai đêm 11 - 12/12 tại Phòng Hòa nhạc Lớn - Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Chia sẻ với báo chí ngày 22/9, nhạc sĩ Đức Trịnh, Chủ tịch Hội Nhạc sĩ Việt Nam khẳng định: nhạc sĩ Huy Du là một trong những tác giả có nhiều đóng góp lớn lao cho nền âm nhạc Việt Nam. Chương trình nghệ thuật kỷ niệm 100 năm ngày sinh của ông là dịp để công chúng nhìn lại một phần di sản âm nhạc mà nhạc sĩ để lại cho các thế hệ hôm nay, đồng thời thể hiện sự trân trọng, mến mộ của các thế hệ công chúng đối với người nhạc sĩ đã dành trọn cuộc đời cho âm nhạc.

Nhạc sĩ Huy Du thuộc thế hệ trưởng thành trong chiến tranh, trực tiếp sống, chiến đấu và sáng tác từ thực tiễn của đất nước. Âm nhạc của ông không chỉ ghi lại một thời kỳ lịch sử, mà còn kết tinh tinh thần, khát vọng và những giá trị của một thế hệ đã đặt trách nhiệm với Tổ quốc vào trong từng giai điệu.

Nhạc sĩ Huy Du là một trong những tác giả có nhiều đóng góp cho nền âm nhạc Việt Nam. Ảnh: Phương Hà/TTXVN

Đại diện Ban tổ chức cho biết, chương trình nghệ thuật “100 năm nhạc sĩ Huy Du - Đường chúng ta đi” không lựa chọn cách kể tiểu sử theo trình tự thời gian mà để âm nhạc trở thành nhân vật dẫn chuyện, qua đó từng lớp ký ức, từng dấu mốc của đất nước và từng chuyển động trong tư duy nghệ thuật Huy Du được mở ra.

Từ miền ký ức Kinh Bắc đến những năm tháng chiến tranh; từ Trường Sơn khốc liệt đến cuộc sống trong hòa bình; từ những sáng tác mang âm hưởng sử thi đến những rung động riêng tư và khát vọng về một mùa Xuân mới…

Chương trình nghệ thuật gồm 3 chương: Khúc tự sự của đất và nước; Rực lửa Trường Sơn và Khát vọng mùa Xuân. Qua đó, đưa các tác phẩm âm nhạc gắn với tên tuổi của nhạc sĩ Huy Du đến với công chúng, từ những tác phẩm về vẻ đẹp quê hương đất nước như Sóng nước Ngọc Tuyền, Ba Vì năm xưa, Kể chuyện sông Hồng, Miền Nam quê hương ta ơi; đến những ca khúc viết về thời kỳ chiến tranh cách mạng, về các chiến sĩ như Anh vẫn hành quân, Đêm Trường Sơn, Bế Văn Đàn sống mãi, Nổi lửa lên em, Trên đỉnh Trường Sơn ta hát, Việt Nam ơi mùa Xuân đến rồi...

Các tác phẩm âm nhạc trong chương trình được đặt trong không gian của dàn nhạc giao hưởng, hợp xướng, ban nhạc nhẹ, cùng ngôn ngữ Pop, Rock và những cách phối khí mới. Sự kết hợp này tạo nên những lớp âm thanh giàu năng lượng, mở rộng biên độ biểu đạt của tác phẩm mà vẫn giữ được đường nét, tinh thần và cảm xúc cốt lõi trong tác phẩm của nhạc sĩ Huy Du.

Chương trình có sự tham gia của NSND Bùi Công Duy, NSND Mai Hoa; các NSƯT: Đăng Dương, Vũ Thắng Lợi, Lan Anh; cùng các nghệ sĩ: Đào Tố Loan, Trọng Tấn, Lê Anh Dũng, Tố Hoa…