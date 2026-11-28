Văn hiến nghìn năm là tài sản quý báu của Thăng Long - Hà Nội. Nhưng giá trị của di sản không chỉ nằm ở những gì được lưu giữ, mà còn ở khả năng khơi nguồn sáng tạo, tạo nên những giá trị mới và tiếp sức cho tương lai. Làm thế nào để mạch nguồn văn hiến tiếp tục tuôn chảy trong đời sống hiện đại? Làm thế nào để di sản trở thành nguồn lực, sức sáng tạo trở thành động lực và công nghiệp văn hóa trở thành một trụ cột phát triển mới của Thủ đô?