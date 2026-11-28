100 năm ngày sinh nhà thơ Phạm Hổ: Trang sách còn mãi với tuổi thơ
Với nhiều thế hệ bạn đọc, những tác phẩm như “Chú bò tìm bạn”, “Mười quả trứng tròn”, “Chuyện hoa chuyện quả” đã trở thành ký ức tuổi thơ thân thuộc. Nhân kỷ niệm 100 năm ngày sinh nhà thơ Phạm Hổ (28/11/1926 - 28/11/2026), sáng 28/11, Nhà xuất bản Kim Đồng tổ chức chương trình “Phạm Hổ - Nhà thơ sống nhiều tuổi thơ”, tri ân người đã dành hơn nửa thế kỷ sáng tác, bền bỉ đồng hành cùng tuổi thơ nhiều thế hệ.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/100-nam-ngay-sinh-nha-tho-pham-ho-trang-sach-con-mai-voi-tuoi-tho-246261128180113769.htm