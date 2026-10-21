100 mô tô vượt đèo Mã Pì Lèng quảng bá du lịch vùng cao Tuyên Quang

Tại chương trình, lực lượng Cảnh sát giao thông đã tuyên truyền, hướng dẫn những kỹ năng thiết thực khi điều khiển xe mô tô, xe máy trên đường đèo.

Đoàn xe tập trung từ sáng sớm.

Điểm nhấn của chương trình là 100 xe mô tô, xe máy mang bộ nhận diện và thông điệp tuyên truyền xuất phát từ trung tâm xã Đồng Văn, vượt qua đèo Mã Pì Lèng để đến Làng văn hóa du lịch Pả Vi Hạ, xã Mèo Vạc.

Đoàn xe nối dài đi qua các cung đường quanh co giữa núi đá trùng điệp, giới thiệu vẻ đẹp của thiên nhiên, giá trị di sản và nét văn hóa đặc sắc của vùng cao Tuyên Quang.

Tại điểm kết thúc ở Làng văn hóa du lịch Pả Vi Hạ, đông đảo đoàn viên thanh niên địa phương vẫy cờ chào đón, góp thêm sắc màu và không khí phấn khởi cho hành trình.

Sau lễ phát động, đoàn xe đi chuyển qua các cung đường đèo.

Điểm đặc biệt của chương trình là toàn bộ kinh phí tổ chức được huy động từ nguồn xã hội hóa, với sự chung tay của các doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở lưu trú và đơn vị kinh doanh dịch vụ du lịch.

Thông qua Roadshow, ngành du lịch Tuyên Quang mong muốn lan tỏa thông điệp “Du lịch an toàn - Trải nghiệm trọn vẹn”. Từ đó, khuyến khích doanh nghiệp nâng cao chất lượng dịch vụ, bảo đảm điều kiện an toàn của phương tiện và người điều khiển.

Đồng thời nâng cao ý thức của du khách trong việc chấp hành pháp luật về giao thông, ứng xử văn minh, bảo vệ cảnh quan, môi trường và tôn trọng bản sắc văn hóa địa phương.

Bà Nguyễn Thị Hoài, Phó giám đốc Sở VHTT&DL Tuyên Quang phát biểu tại buổi lễ.

Theo Sở Văn hóa, Thể thao, du lịch Tuyên Quang, những cung đường uốn lượn giữa núi đá hùng vĩ, các khúc cua ngoạn mục trên đèo Mã Pì Lèng tạo nên sức hấp dẫn đặc biệt của cao nguyên đá Đồng Văn.

Đặc biệt, sản phẩm du lịch trải nghiệm bằng xe mô tô, xe máy, thường được biết đến với tên gọi “Hà Giang Loop”, đã tạo dựng dấu ấn riêng trên bản đồ du lịch, thu hút đông đảo du khách yêu thích khám phá, trải nghiệm thiên nhiên và tìm hiểu văn hóa bản địa.

100 xe mô tô di chuyển qua các địa điểm trên cao nguyên đá Đồng Văn.

Tuy nhiên, địa hình đèo dốc, nhiều khúc cua gấp tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn, nếu người điều khiển phương tiện thiếu kỹ năng hoặc không tuân thủ quy định giao thông.

Chương trình Roadshow diễn ra nhằm tuyên truyền, nâng cao kỹ năng tham gia giao thông an toàn.

Đồng thời giới thiệu những cung đường đẹp, cảnh quan thiên nhiên, giá trị di sản địa phương và bản sắc văn hóa độc đáo của Công viên địa chất toàn cầu UNESCO cao nguyên đá Đồng Văn.