100 mô tô chinh phục đèo Mã Pì Lèng quảng bá du lịch Tuyên Quang

Sáng 21.10, tại xã Đồng Văn (Tuyên Quang) tổ chức chương trình Roadshow truyền thông, quảng bá “Du lịch trải nghiệm an toàn bằng xe mô tô, xe máy” năm 2026 với sự tham gia của đông đảo đoàn viên và du khách.

Tham dự chương trình có bà Nguyễn Thị Hoài - Phó Giám đốc Sở VHTTDL tỉnh Tuyên Quang, cùng lãnh đạo địa phương và các đơn vị liên quan.

Các đại biểu tham dự chương trình

Điểm nhấn của chương trình là đoàn 100 xe mô tô, xe máy mang bộ nhận diện và thông điệp tuyên truyền, xuất phát từ trung tâm xã Đồng Văn, vượt đèo Mã Pì Lèng để đến Làng văn hóa du lịch Pả Vi Hạ, xã Mèo Vạc.

Dọc cung đường, đoàn xe nối dài giữa những dãy núi đá trùng điệp, qua các khúc cua quanh co đặc trưng của Cao nguyên đá Đồng Văn, đưa hình ảnh thiên nhiên hùng vĩ và sức hấp dẫn của du lịch vùng cao đến gần hơn với du khách.

Tại điểm kết thúc ở Làng văn hóa du lịch Pả Vi Hạ, đông đảo đoàn viên thanh niên địa phương vẫy cờ chào đón đoàn xe, tạo không khí sôi nổi cho hành trình quảng bá du lịch bằng trải nghiệm thực tế.

Toàn bộ kinh phí tổ chức chương trình được huy động từ nguồn xã hội hóa với sự chung tay của các doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở lưu trú và đơn vị kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn.

Thông qua Roadshow, ngành du lịch Tuyên Quang lan tỏa thông điệp “Du lịch an toàn, trải nghiệm trọn vẹn”, khuyến khích các đơn vị kinh doanh nâng cao chất lượng dịch vụ, bảo đảm điều kiện an toàn của phương tiện và người điều khiển.

Đoàn mô tô, xe máy sẽ xuất phát từ trung tâm xã Đồng Văn

Cùng với hoạt động quảng bá, chương trình vận động du khách chấp hành pháp luật về giao thông, ứng xử văn minh, bảo vệ cảnh quan môi trường và tôn trọng bản sắc văn hóa của cộng đồng tại các điểm đến.

Đèo Mã Pì Lèng với những cung đường uốn lượn giữa núi đá hùng vĩ là một trong những điểm đến tạo sức hút cho du lịch Cao nguyên đá Đồng Văn, đặc biệt với những du khách yêu thích trải nghiệm bằng xe mô tô, xe máy.

Tuy nhiên, địa hình đèo dốc cùng nhiều khúc cua gấp tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn, đòi hỏi người điều khiển phương tiện phải có kỹ năng xử lý tình huống, tuân thủ quy định giao thông và chủ động phòng tránh rủi ro.

Chương trình Roadshow năm 2026 kết hợp tuyên truyền kỹ năng tham gia giao thông an toàn với quảng bá cảnh quan thiên nhiên, giá trị di sản và bản sắc văn hóa của Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Cao nguyên đá Đồng Văn.

Một số hình ảnh ghi nhận:

Lễ phát động chương trình Roadshow truyền thông, quảng bá "du lịch trải nghiệm an toàn bằng xe mô tô, xe máy" năm 2026

Các đại biểu tham dự sự kiện

Một số tiết mục nghệ thuật đặc sắc

Lễ phát động với sự góp mặt của đông đảo đoàn viên, du khách

Những đoàn xe mô tô, xe máy trên cung đường đèo, xuất phát từ trung tâm xã Đồng Văn đến làng văn hóa Pả Vi Hạ (xã Mèo Vạc)