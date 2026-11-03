100% học viên hoàn thành lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh đối tượng 3

Dự lễ bế mạc có Đại tá Nguyễn Mạnh Tưởng - Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh; thủ trưởng các phòng, ban, cơ quan Bộ CHQS tỉnh và 122 học viên tham gia lớp bồi dưỡng.

Trong thời gian học tập, các học viên được nghiên cứu, tiếp thu các chuyên đề theo chương trình bồi dưỡng kiến thức QP&AN dành cho đối tượng 3. Nội dung tập trung vào các quan điểm, đường lối quân sự của Đảng; nhiệm vụ xây dựng khu vực phòng thủ; quản lý nhà nước về QP&AN; kết hợp phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội với củng cố QP&AN trong tình hình mới.

Các chuyên đề được xây dựng có tính khái quát cao, gắn lý luận với thực tiễn, giúp học viên nhận thức rõ hơn yêu cầu, nhiệm vụ QP&AN trong bối cảnh hiện nay. Trong quá trình học tập, học viên nghiêm túc nghiên cứu tài liệu, tập trung lắng nghe, tích cực trao đổi, thảo luận, làm rõ những vấn đề mới, những nội dung liên quan trực tiếp đến chức trách, nhiệm vụ tại cơ quan, đơn vị và địa phương.

Kết quả, 100% học viên hoàn thành chương trình bồi dưỡng. Trong đó, 64/122 học viên đạt loại giỏi, chiếm 52,46%; 58/122 học viên đạt loại khá, chiếm 47,54%.

Thông qua lớp học, các học viên được củng cố, trang bị kiến thức một cách hệ thống, nắm vững hơn quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về QP&AN. Đây là cơ sở quan trọng để nâng cao năng lực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ quân sự, QP&AN ở cơ sở.

Lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh trao giấy chứng nhận hoàn thành chương trình bồi dưỡng đối tượng 3 cho các học viên.

Phát biểu bế mạc lớp bồi dưỡng, Đại tá Nguyễn Mạnh Tưởng ghi nhận tinh thần, trách nhiệm và kết quả học tập của các học viên. Đồng chí đề nghị sau khóa học, mỗi học viên tiếp tục vận dụng linh hoạt kiến thức đã được trang bị vào thực tiễn công tác. Trong đó, chú trọng quán triệt, triển khai hiệu quả Chỉ thị số 12/CT-TW ngày 3/5/2007 của Bộ Chính trị (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục QP&AN trong tình hình mới; Luật Giáo dục QP&AN cùng các văn bản quy phạm pháp luật liên quan.

Đồng chí cũng yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương quan tâm thực hiện tốt công tác giáo dục QP&AN toàn dân, bồi dưỡng kiến thức cho các đối tượng; kiện toàn, nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội đồng Giáo dục QP&AN các cấp.

Cùng với đó, cần chú trọng xây dựng lực lượng vũ trang địa phương vững mạnh toàn diện, duy trì khả năng sẵn sàng chiến đấu cao; xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên gắn với xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện, phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội và nhiệm vụ QP&AN trên từng địa bàn.

Việc kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với củng cố QP&AN cần được triển khai đồng bộ; gắn xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân với thế trận an ninh Nhân dân vững chắc. Các cơ quan, đơn vị, địa phương chủ động rà soát, bổ sung phương án, kế hoạch bảo vệ cơ quan, địa bàn; tổ chức luyện tập, diễn tập sát với tình hình thực tế.

Đặc biệt, cần phát huy vai trò quản lý, điều hành của chính quyền, nâng cao năng lực tham mưu của cơ quan quân sự, công an và sự phối hợp của các ban, ngành, đoàn thể, tạo sức mạnh tổng hợp trong thực hiện nhiệm vụ.