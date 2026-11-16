100 học sinh Trường Tiểu học Bản Hồ tham gia cuộc thi Rung chuông vàng về bảo vệ môi trường

Cuộc thi do Trung tâm Du lịch và Bảo tồn sinh vật Hoàng Liên, thuộc Vườn quốc gia Hoàng Liên, phối hợp với Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học Bản Hồ tổ chức. Các thí sinh đến từ 6 lớp thuộc khối 3, 4 và 5 của ba phân hiệu. Trong đó, phân hiệu Trung Tâm có 60 học sinh, hai phân hiệu Thanh Kim và Bản Hồ mỗi nơi có 20 học sinh.

Chương trình còn có đội cứu trợ gồm 15 học sinh và đông đảo thầy cô giáo, học sinh tham gia cổ vũ.

Học sinh các khối lớp 3, 4 và 5 của Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học Bản Hồ tham gia cuộc thi.

Các thí sinh lần lượt trả lời 20 câu hỏi chính thức, được sắp xếp từ dễ đến khó. Nội dung câu hỏi xoay quanh Vườn quốc gia Hoàng Liên, tài nguyên rừng, đa dạng sinh học, phòng cháy, chữa cháy rừng và bảo tồn các loài động, thực vật hoang dã.

Ở mỗi câu hỏi, thí sinh có 15 giây để suy nghĩ và ghi đáp án vào bảng. Những em trả lời đúng được tiếp tục dự thi, những em trả lời sai phải rời sàn thi đấu. Ở phần cứu trợ, đội cứu trợ có 5 phút tham gia trò chơi “Ba cây chụm lại lên hòn núi cao”. Kết quả trò chơi quyết định số thí sinh được trở lại sàn thi đấu.

Các thí sinh trải qua 20 câu hỏi về Vườn quốc gia Hoàng Liên, tài nguyên rừng và đa dạng sinh học.

Với hình thức sân khấu hóa sinh động, cuộc thi giúp học sinh tìm hiểu về hệ sinh thái rừng Hoàng Liên, các loài động vật hoang dã nguy cấp, quý hiếm và vai trò của rừng đối với thiên nhiên.

Đây là một trong những hoạt động tuyên truyền được Trung tâm Du lịch và Bảo tồn sinh vật Hoàng Liên triển khai tại các trường thuộc vùng lõi, vùng đệm, giúp học sinh vận dụng kiến thức vào thực tế.

Tại Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học Bản Hồ, cuộc thi tiếp nối các hoạt động ngoại khóa và nội dung giáo dục về thiên nhiên được lồng ghép trong một số môn học, góp phần nâng cao nhận thức và rèn luyện kỹ năng cho học sinh.

Kết thúc cuộc thi, Ban Tổ chức trao 18 giải, gồm 1 giải nhất, 7 giải nhì, 7 giải ba và 3 giải khuyến khích. Học sinh đạt giải nhất giành quyền rung chuông vàng.

Ban Tổ chức trao thưởng cho các học sinh đạt thành tích xuất sắc tại cuộc thi.

Ban Tổ chức trao giải nhất cho học sinh giành quyền rung chuông vàng.

Theo kế hoạch năm 2026, Trung tâm Du lịch và Bảo tồn sinh vật Hoàng Liên triển khai 10 hoạt động học tập, trải nghiệm thiên nhiên dành cho học sinh trung học cơ sở tại 5 trường thuộc vùng lõi, vùng đệm.

Mỗi hoạt động có 50 học sinh và 5 giáo viên tham gia. Các địa điểm trải nghiệm gồm trụ sở Vườn quốc gia Hoàng Liên, Trung tâm Du lịch và Bảo tồn sinh vật Hoàng Liên và khu du lịch Suối Vàng - Thác Tình yêu.

Đối với cấp tiểu học, trung tâm tổ chức 5 cuộc thi Rung chuông vàng tại 5 trường trên địa bàn phường Sa Pa, xã Tả Van và xã Bản Hồ, với 100 học sinh tham gia tại mỗi trường. Sau các cuộc thi cấp trường, trung tâm dự kiến tổ chức vòng chung kết với 100 học sinh, mỗi trường cử 20 em tham gia.

Cuộc thi đưa kiến thức về thiên nhiên Hoàng Liên đến với học sinh bằng hình thức phù hợp với lứa tuổi, góp phần tăng cường phối hợp giữa nhà trường và đơn vị quản lý rừng trong giáo dục bảo vệ môi trường, khuyến khích các em tham gia gìn giữ những giá trị sinh thái của địa phương.