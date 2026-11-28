Các đại biểu tham dự cuộc thi “Em yêu biển, đảo quê hương”.

Tham dự chương trình có các đồng chí: Đại tá Trần Hồng Quế, Phó chính ủy Vùng Cảnh sát biển 2; Trần Ngọc Ánh, Phó trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Trị; Thượng tá Nguyễn Văn Đức, Phó chủ nhiệm Chính trị Bộ CHQS tỉnh Quảng Trị.

Đại tá Trần Hồng Quế trao học bổng tặng các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Phát biểu khai mạc cuộc thi, Trung tá Trần Quang Vững, Phó chủ nhiệm Chính trị Vùng Cảnh sát biển 2 nhấn mạnh, chương trình nhằm tuyên truyền sâu rộng cho học sinh những kiến thức về biển, đảo Tổ quốc; chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến chủ quyền biển, đảo, trọng tâm là Luật Biển Việt Nam năm 2012, Luật Cảnh sát biển Việt Nam năm 2018; truyền thống vẻ vang của lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam và quê hương Quảng Trị anh hùng.

Trung tá Trần Quang Vững, Phó chủ nhiệm Chính trị Vùng Cảnh sát biển 2 và đồng chí Lê Như Tâm, Phó trưởng phòng Tuyên truyền, Báo chí - Xuất bản, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Trị trao xe đạp tặng các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Qua đó, góp phần bồi đắp lòng yêu nước, thắt chặt tình đoàn kết quân dân và nâng cao trách nhiệm của thế hệ trẻ trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh, an toàn biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc; đồng thời kỳ vọng sau cuộc thi, mỗi học sinh sẽ trở thành một tuyên truyền viên tích cực, lan tỏa những kiến thức bổ ích và thông điệp ý nghĩa về biển, đảo đến gia đình, bạn bè và cộng đồng.

Các thí sinh hào hứng tham gia phần thi “Ra khơi”.

Tham gia tranh tài có 100 học sinh tiêu biểu đại diện cho học sinh các trường THCS thuộc 3 xã, phường gồm Bến Hải, Gio Linh và Cửa Việt. Cuộc thi được tổ chức theo mô hình “Rung chuông vàng”, các thí sinh lần lượt vượt qua 4 chặng thi: “Ra khơi”, “Vượt sóng”, “Cập bến” và “Đặt mốc chủ quyền”.

Ban tổ chức trao giải cuộc thi vẽ tranh cho các em học sinh.

Trải qua các phần thi kịch tính và hấp dẫn, Ban tổ chức đã trao 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 2 giải Ba và 5 giải khuyến khích tặng các em học sinh đạt giải của cuộc thi.

Giải nhất thuộc về em Võ Tiến Hoàng, học sinh Trường THCS Bến Hải. Bên cạnh đó, Ban tổ chức đã trao 20 giải các tác phẩm xuất sắc trong cuộc thi vẽ tranh chủ đề “Biển, đảo Tổ quốc và người chiến sĩ Cảnh sát biển”.

Ban tổ chức trao giải cho các em học sinh đạt giải trong Cuộc thi “Em yêu biển, đảo quê hương” tại tỉnh Quảng Trị.

Tiết mục văn nghệ chào mừng đặc sắc tại chương trình.

Nhân dịp này, Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 trao 18 chiếc xe đạp và 28 suất học bổng tặng các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn, động viên các em nỗ lực vươn lên trong học tập.