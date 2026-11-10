100 học sinh tham gia Cuộc thi 'Em yêu biển, đảo quê hương' tại thành phố Huế

Tham dự chương trình có Đại tá Trần Hồng Quế - Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2; đồng chí Nguyễn Thành Nhân - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy; đồng chí Đoàn Minh Thắng - Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Huế; cùng đại diện các cơ quan, đơn vị, địa phương, nhà trường và đông đảo cán bộ, giáo viên, học sinh trên địa bàn.

Phát biểu khai mạc, Đại tá Trần Hồng Quế nhấn mạnh: Cuộc thi “Em yêu biển, đảo quê hương” là hoạt động có ý nghĩa thiết thực, góp phần đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền, giáo dục về biển, đảo trong các nhà trường. Thông qua Cuộc thi, các em học sinh được trang bị thêm kiến thức, bồi đắp tình yêu quê hương, đất nước, niềm tự hào dân tộc; từ đó nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm đối với nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường.

Tham gia cuộc thi có 100 thí sinh tiêu biểu, đại diện cho học sinh của 6 trường THCS thuộc các phường Thuận Hóa, An Cựu và Thủy Xuân. Các thí sinh tranh tài qua 4 phần thi: “Ra khơi”, “Vượt sóng”, “Cập bến” và “Đặt mốc chủ quyền”. Nội dung các câu hỏi tập trung vào kiến thức về biển, đảo Việt Nam; lịch sử, truyền thống dựng nước và giữ nước của dân tộc; pháp luật Việt Nam và quốc tế về biển, đảo; Luật Cảnh sát biển Việt Nam; chức năng, nhiệm vụ, truyền thống của Lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam và trách nhiệm của công dân trong bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

Kết thúc Cuộc thi, thí sinh Trần Ngọc Quỳnh Như - Học sinh Lớp 9/6, Trường THCS Hùng Vương đã xuất sắc giành giải Nhất.

Đại diện các đơn vị trao giải cho các thí sinh đạt thành tích cao tại Cuộc thi.

Với hình thức thi trực tiếp sinh động, hấp dẫn, Cuộc thi không chỉ tạo sân chơi bổ ích, giúp học sinh giao lưu, học hỏi, thể hiện kiến thức và bản lĩnh mà còn góp phần đưa nội dung giáo dục biển, đảo, phổ biến pháp luật đến gần hơn với thế hệ trẻ.

Trong khuôn khổ Chương trình, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 đã trao thưởng cho 12 học sinh có tác phẩm xuất sắc trong Cuộc thi vẽ tranh với chủ đề “Biển, đảo Tổ quốc và Người chiến sĩ Cảnh sát biển” được phát động trước đó. Đồng thời, trao tặng 24 xe đạp và 30 suất học bổng cho các học sinh có hoàn cảnh khó khăn, nỗ lực vươn lên trong học tập.

Đại tá Trần Hồng Quế và lãnh đạo Ban Tuyên giáo Thành ủy, Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Huế trao tặng xe đạp cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Thông qua Cuộc thi và các hoạt động đồng hành, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 tiếp tục khẳng định hiệu quả công tác phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương, ngành giáo dục trong tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; đồng thời góp phần xây dựng mối quan hệ đoàn kết, gắn bó quân - dân, lan tỏa hình ảnh đẹp của người chiến sĩ Cảnh sát biển trong lòng nhân dân và thế hệ trẻ.