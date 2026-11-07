100 học sinh tham gia cuộc thi 'Em yêu biển, đảo quê hương'

Học sinh tham gia cuộc thi.

Cuộc thi thu hút 100 học sinh tiêu biểu đến từ 6 trường THCS thuộc 3 phường Thuận Hóa, An Cựu và Thủy Xuân tham gia.

Các thí sinh trải qua 4 phần thi gồm: Ra khơi, Vượt sóng, Cập bến và Đặt mốc chủ quyền. Mỗi câu hỏi, thí sinh có 10 giây suy nghĩ và lựa chọn đáp án. Những câu trả lời đúng giúp các em tiếp tục chinh phục thử thách, trong khi các trò chơi giải cứu như “Chuyển đá xây đảo”, “Giải cứu biển xanh” tạo thêm không khí hào hứng, mang đến cơ hội trở lại sàn thi đấu cho những thí sinh bị loại.

Nội dung các phần thi tập trung vào kiến thức về biển, đảo Việt Nam; chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước liên quan đến biển, đảo; truyền thống Quân đội Nhân dân Việt Nam, lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam; lịch sử xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và truyền thống cách mạng của quê hương.

Trao tặng xe đạp cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn

Thông qua hình thức thi tìm hiểu kiến thức, cuộc thi góp phần nâng cao nhận thức của học sinh về vị trí, vai trò và tầm quan trọng của biển, đảo đối với sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc. Đồng thời, bồi đắp lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc, ý thức trách nhiệm của thế hệ trẻ trong việc gìn giữ, bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của đất nước.

Ban Tổ chức sẽ trao 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 2 giải Ba và 10 giải Khuyến khích cho các thí sinh xuất sắc. Mười thí sinh xuất sắc nhất được lựa chọn tham gia vòng thi cấp thành phố.

Dịp này, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 tặng 24 xe đạp và 30 suất học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, góp phần động viên các em tiếp tục nỗ lực vươn lên trong học tập.