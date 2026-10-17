100% học sinh đoàn Việt Nam đoạt huy chương tại Olympic Vật lý quốc tế Al-Fergani 2026

Kỳ thi Olympic Vật lý quốc tế Al-Fergani lần thứ hai - FIPhO 2026 diễn ra từ ngày 10 đến 17-10 tại thành phố Samarkand, Uzbekistanvới sự tham gia của 107 thí sinh đến từ 15 quốc gia và vùng lãnh thổ. Kỳ thi mang tên nhà khoa học Ahmad al-Fergani, nhằm khuyến khích học sinh yêu thích vật lý, phát triển năng lực nghiên cứu khoa học và tăng cường giao lưu học thuật quốc tế.

Đoàn Việt Nam tại FiPhO 2026. Ảnh: Moet

Đội tuyển Việt Nam tham dự FIPhO 2026 được tuyển chọn từ những học sinh lớp 11 năm học 2025-2026 đã dự kỳ thi chọn đội tuyển Olympic Vật lý quốc tế năm 2026 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trường Đại học Sư phạm Hà Nội được Bộ Giáo dục và Đào tạo giao chủ trì tập huấn và tổ chức đoàn.

FIPhO gồm hai phần thi chính thức là lý thuyết và thực nghiệm, mỗi phần thi được tổ chức trong một ngày, với thời gian làm bài 5 giờ. Phần lý thuyết gồm 3 bài toán, tổng điểm tối đa 60 điểm; phần thực nghiệm có tổng điểm tối đa 40 điểm.

Theo Ban Tổ chức, đề thi năm nay được xây dựng theo định hướng tăng cường khả năng vận dụng kiến thức vật lý để phân tích, lý giải và giải quyết các vấn đề gắn với thực tiễn và khoa học hiện đại.

Các bài thi có độ khó cao, đòi hỏi thí sinh không chỉ nắm vững các định luật và nguyên lý cơ bản mà còn phải có khả năng tư duy logic, phân tích vấn đề và vận dụng kiến thức tổng hợp.

Ở phần thi lý thuyết, các bài toán bao quát nhiều lĩnh vực như cơ học vật rắn biến dạng, cơ học chất lưu, kỹ thuật năng lượng, quang học và vật lý hấp dẫn. Thí sinh cần biết xác lập giả thiết, xây dựng mô hình toán học, vận dụng các điều kiện biên, đánh giá giới hạn áp dụng của mô hình và giải thích ý nghĩa vật lý của kết quả. Qua đó, đề thi đánh giá khả năng vận dụng kiến thức liên ngành để phân tích hiện tượng và giải quyết những vấn đề phức hợp gắn với thực tiễn.

Đối với phần thi thực nghiệm, thí sinh cần thể hiện năng lực thiết kế phép đo, lựa chọn các đại lượng phù hợp, xử lý số liệu bằng bảng và đồ thị, kiểm chứng dự đoán lý thuyết và đánh giá sai số thực nghiệm. Đây là những yêu cầu đòi hỏi thí sinh có kỹ năng thực hành tốt, tư duy khoa học và khả năng phân tích dữ liệu chính xác.

Kết quả, 100% học sinh đoàn Việt Nam đoạt huy chương, gồm: 1 Huy chương vàng, 2 Huy chương bạc và 1 Huy chương đồng; xếp thứ tư toàn đoàn, sau các đoàn Nga, Trung Quốc và nước chủ nhà Uzbekistan.

Cụ thể: Huy chương vàng thuộc về em Lê Bá Tuấn Việt (Trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội); 2 Huy chương bạc thuộc về em Trương Bá Chí Thành (Trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội); Tăng Hạo Nhiên (Trường THPT chuyên Quốc Học Huế, thành phố Huế) và Huy chương đồng thuộc về em Lê Hồng Nhân (Trường THPT chuyên Lam Sơn, tỉnh Thanh Hóa).