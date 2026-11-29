Chiều 29.11, tại đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cùng Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh An Giang tổ chức Vòng chung kết cuộc thi “Em yêu biển, đảo quê hương”, dành cho học sinh trung học cơ sở trên địa bàn tỉnh.

Sôi nổi cuộc thi “Em yêu biển, đảo quê hương” tại tỉnh An Giang. Ảnh: Đức Thái

Tham gia Vòng chung kết có 100 thí sinh xuất sắc, được lựa chọn từ gần 11.000 học sinh tham gia Vòng thi trực tuyến, đại diện cho học sinh các trường trung học cơ sở trên địa bàn tỉnh.

Các thí sinh tranh tài qua 4 phần thi gồm: Ra khơi, Vượt sóng, Cập bến và Đặt mốc chủ quyền. Với hình thức thi phong phú, nội dung kiến thức đa dạng. Các phần thi đã tạo không khí sôi nổi, hào hứng; đồng thời giúp các em học sinh giao lưu, học hỏi, thể hiện hiểu biết của mình về biển, đảo quê hương.

Các em học sinh tham gia trả lời câu hỏi của cuộc thi. Ảnh: Đức Thái

Nội dung thi tập trung tìm hiểu những kiến thức cơ bản về quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về biển, đảo; pháp luật quốc tế liên quan đến biển, đảo; kiến thức về biển, đảo Việt Nam, đại dương và biến đổi khí hậu; công tác phòng, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU).

Bên cạnh đó, các em còn được tìm hiểu về lịch sử dựng nước, giữ nước của dân tộc; truyền thống Quân đội nhân dân Việt Nam, Cảnh sát biển Việt Nam; chức năng, nhiệm vụ của các lực lượng làm nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo; truyền thống văn hóa, xã hội địa phương…

Đại tá Nguyễn Thái Dương, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 phát biểu. Ảnh: Đức Thái

Phát biểu tại cuộc thi, Đại tá Nguyễn Thái Dương, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 nhấn mạnh, cuộc thi “Em yêu biển, đảo quê hương” là hoạt động có ý nghĩa thiết thực, góp phần đổi mới, nâng cao hiệu quả tuyên truyền, phổ biến và giáo dục pháp luật cho học sinh.

Thông qua cuộc thi, các em có thêm kiến thức, hiểu biết về biển, đảo Việt Nam; bồi đắp lòng yêu nước, niềm tự hào về truyền thống lịch sử, văn hóa của dân tộc, tình yêu quê hương, đất nước; từ đó nâng cao ý thức, trách nhiệm trong học tập, rèn luyện, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Đại tá Bùi Đại Hải, Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4, cùng Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh An Giang Huỳnh Văn Hóa, trao giải Nhất cho em Dương Gia Bảo, lớp 8.1, Trường THCS Hùng Vương. Ảnh: Đức Thái

Qua các phần thi sôi nổi, hấp dẫn, các thí sinh thể hiện tốt kiến thức, sự hiểu biết về biển, đảo quê hương. Em Dương Gia Bảo, học sinh lớp 8.1, Trường trung học cơ sở Hùng Vương giành giải Nhất chung cuộc. Sau cuộc thi cấp tỉnh, Ban tổ chức sẽ chọn ra đội thi tham gia Vòng chung kết cấp khu vực, vào tháng 3.2027.

Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 trao học bổng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, vươn lên học tốt. Ảnh: Đức Thái

Dịp này, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 đã trao tặng 80 suất học bổng, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng cho 80 em học sinh hoàn cảnh khó khăn, vươn lên học tốt. Đây là hoạt động thiết thực thể hiện sự quan tâm của cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát biển Việt Nam, góp phần động viên các em phấn đấu học tập.