100 hòa giải viên ở cơ sở được bồi dưỡng kiến thức pháp luật, kỹ năng, nghiệp vụ

Sở Tư pháp tổ chức Hội nghị bồi dưỡng kiến thức pháp luật, kỹ năng, nghiệp vụ cho các hòa giải viên ở cơ sở của xã Long Hẹ.

Tại hội nghị, đội ngũ cán bộ, hòa giải viên ở cơ sở xã Long Hẹ được báo cáo viên các sở, ngành truyền đạt các chuyên đề: Luật Đất đai năm 2024; Nghị Quyết 254/2025/NQ-QH của Quốc Hội quy định về một số cơ chế, chính sách tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thi hành Luật Đất đai được Quốc hội; Nghị định 49/2026/NĐ-CP ngày 31/01/2026 của Chính phủ về Quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Nghị quyết số 254/2025/QH15 của Quốc hội quy định một số cơ chế, chính sách tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thi hành Luật Đất đai.

Lãnh đạo Sở Tư pháp phát biểu tại hội nghị.

Các đại biểu dự hội nghị.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, trao đổi kinh nghiệm, thực hành các kỹ năng, nghiệp vụ tổ chức một cuộc hòa giải; giải quyết một số các tình huống liên quan đến tranh chấp đất đai ở cơ sở.

Đại diện Sở Nông nghiệp và Môi trường truyền đạt chuyên đề Luật Đất đai năm 2024.

Các đại biểu dự hội nghị.

Hội nghị góp phần chuẩn hóa kiến thức pháp luật về đất đai, nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ thực tiễn cho đội ngũ cán bộ, hòa giải viên cơ sở tại xã Long Hẹ. Qua đó, kịp thời giải quyết những vướng mắc ngay từ cơ sở, hạn chế phát sinh tranh chấp, góp phần giữ vững an ninh, trật tự và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương trong giai đoạn mới./.