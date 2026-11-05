100% hộ dân xã Hưng Thịnh phân loại rác tại nguồn

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Nguyễn Tấn Phú chủ trì buổi làm việc. Ảnh: Kim Liễu

Theo UBND xã Hưng Thịnh, hiện tổng lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh trên địa bàn khoảng 40-45 tấn/ngày. Công tác thu gom, vận chuyển được thực hiện bởi 3 đơn vị chuyên trách gồm các hợp tác xã: Thương mại Dịch vụ Hòa Phát, Vệ sinh và Môi trường Bình An, Thương mại Dịch vụ Tân Hòa. Rác thải được thu gom trực tiếp tại hộ gia đình theo tuyến, khung giờ thống nhất, với tần suất bình quân 2-3 lần/tuần.

Đáng chú ý, toàn xã có hơn 14,5 ngàn hộ thực hiện phân loại rác tại nguồn, đạt tỷ lệ 100%. Công tác phân loại rác tại nguồn được triển khai gắn với các mô hình tự quản tại khu dân cư. Trong đó, rác hữu cơ được các hộ tận dụng làm thức ăn chăn nuôi hoặc ủ phân hữu cơ vi sinh phục vụ sản xuất nông nghiệp. Rác tái chế được thu gom thông qua các tổ thu gom phế liệu và 4 mô hình “Ngôi nhà xanh” do Hội Liên hiệp Phụ nữ các ấp duy trì, với tần suất 1-2 lần/tháng.

Tại buổi làm việc, UBND xã Hưng Thịnh kiến nghị thành phố, Sở Nông nghiệp và Môi trường quan tâm hướng dẫn cơ chế tài chính, giá dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải; hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng, trang thiết bị phục vụ công tác bảo vệ môi trường. Đồng thời đề nghị nghiên cứu khả năng tiếp nhận rác thải của xã tại Khu xử lý rác thải Tài Tiến nhằm rút ngắn khoảng cách vận chuyển, tiết kiệm chi phí và nâng cao hiệu quả xử lý.

Qua khảo sát thực tế tại điểm phân loại rác tái chế, rác nguy hại và khu chợ, các thành viên đoàn giám sát lưu ý địa phương quan tâm dán nhãn, bố trí thêm thùng đựng rác nguy hại hóa chất nước tránh ô nhiễm; ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động vận chuyển chất thải rắn, cập nhật vào hệ thống cơ sở dữ liệu môi trường của thành phố; tiếp tục duy trì, nhân rộng các mô hình phân loại rác tại nguồn; tăng cường tuyên truyền, vận động người dân nâng cao ý thức bảo vệ môi trường…