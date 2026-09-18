100 hộ dân đầu tiên nhận sổ hồng tại dự án nhà ở xã hội phường Phước Tân

Đại diện chủ đầu tư và các đơn vị liên quan trao sổ hồng cho các cư dân. Ảnh: Hoàng Lộc

Đây là những hộ dân đầu tiên mua nhà ở xã hội tại dự án được nhận sổ hồng. Phần lớn người mua là các hộ bị thu hồi đất để thực hiện Dự án Đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu nhưng không đủ điều kiện bố trí tái định cư; công nhân và người lao động có nhu cầu về nhà ở.

Theo chủ đầu tư, việc được cấp sổ hồng sau thời gian nhận bàn giao và sinh sống tại chung cư giúp người dân có cơ sở pháp lý xác lập quyền sở hữu căn hộ, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, đồng thời yên tâm ổn định cuộc sống lâu dài.

Một hộ dân vui mừng nhận sổ hồng tại dự án nhà ở xã hội. Ảnh: Hoàng Lộc

Để hoàn thành hồ sơ cấp sổ, doanh nghiệp đã phối hợp với các cơ quan chức năng thực hiện các thủ tục pháp lý, nghĩa vụ tài chính và bổ sung hồ sơ cho từng trường hợp. Người dân phối hợp cung cấp các giấy tờ cần thiết, góp phần đẩy nhanh quá trình thẩm định, cấp giấy chứng nhận.

Bà Nguyễn Thị Lịch, cư dân vừa nhận sổ hồng cho biết: Gia đình bà bị thu hồi đất để thực hiện dự án hạ tầng giao thông nhưng không đủ điều kiện tái định cư. Nhờ chính sách của thành phố và sự hỗ trợ của doanh nghiệp, gia đình bà đã có căn hộ để ở với pháp lý đầy đủ.

Chung cư nhà ở xã hội NXH2, thuộc Khu dân cư và tái định cư phường Phước Tân. Ảnh: Hoàng Lộc

Dự án nhà ở xã hội này có diện tích khoảng 4ha, quy mô gần 1.200 căn hộ, giá bán bình quân gần 20 triệu đồng/m². Cuối năm 2025, dự án hoàn thành và đưa vào sử dụng giai đoạn 1 với 275 căn hộ. Giai đoạn 2, chủ đầu tư đang mở bán 375 căn hộ, thời gian nhận hồ sơ đến ngày 22-9-2026.