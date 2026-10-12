100 hành khách Flydubai chuẩn bị kiện, đòi bồi thường trăm triệu USD

Theo trang tin kinh tế Calcalist ngày 11/10, khoảng 100 trong số 174 hành khách trên chuyến bay Flydubai FZ1073 đã ủy quyền cho một ủy ban đại diện phối hợp theo đuổi các yêu cầu bồi thường sau sự cố nghiêm trọng trên hành trình từ Dubai đến Tel Aviv.

Các bên có thể bị kiện gồm hãng hàng không Flydubai, Bộ Giao thông Israel và cơ quan đồng cấp của Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE).

Nhóm hành khách cũng đang xem xét khả năng khởi kiện các cơ quan chức năng ở những quốc gia khác, do trên chuyến bay có hành khách mang quốc tịch nước ngoài.

Ủy ban đại diện do ông Tzvika Manes, lãnh đạo cấp cao trong lĩnh vực thị trường vốn tại Israel, đứng đầu. Ông Manes cũng là một trong những hành khách tham gia khống chế cơ phó trong sự cố.

Theo Calcalist, ủy ban đã làm việc với một số hãng luật tại Israel và dự kiến tiếp tục tham vấn các công ty luật quốc tế trước khi lựa chọn đơn vị đại diện cho vụ kiện. Sau các cuộc gặp, nhóm sẽ trình bày những đánh giá sơ bộ và khuyến nghị để hành khách quyết định các bước tiếp theo.

Sáng kiến khởi kiện bắt đầu từ một nhóm WhatsApp do hành khách lập ngay sau khi máy bay hạ cánh xuống sân bay Ben Gurion. Khoảng 70 người trong nhóm đã đề nghị ông Manes và một số hành khách khác đứng ra điều phối nỗ lực pháp lý. Đến nay, khoảng 100 trong tổng số 174 hành khách đã ký giấy ủy quyền cho ủy ban. Những người còn lại vẫn cân nhắc tham gia vụ kiện tập thể hoặc khởi kiện độc lập.

Vụ kiện được đánh giá có thể gặp nhiều trở ngại do tính chất đặc biệt của sự cố. Hành khách đang tìm hiểu trách nhiệm pháp lý liên quan đến cáo buộc cơ phó tìm cách chiếm quyền kiểm soát máy bay, tấn công cơ trưởng và khiến phi cơ lao xuống.

Theo thông tin được công bố, sự việc xảy ra ngày 30/9 trên chuyến bay từ Dubai đến Tel Aviv. Trong hành trình, hành khách Tali Manes nghe thấy tiếng la hét phát ra từ buồng lái và báo cho những hành khách Israel khác, Reuters cho biết. Họ sau đó chứng kiến cơ phó đâm cơ trưởng trong lúc máy bay lao xuống.

Hành khách Yaniv Hayun đã hỗ trợ ổn định máy bay, trong khi ông Tzvika Manes cùng những người khác khống chế kẻ tấn công và sơ cứu cơ trưởng bị thương. Một phi công khác có mặt trên chuyến bay đã điều khiển máy bay hạ cánh xuống Saudi Arabia.

Khoảnh khắc hành khách khống chế cơ phó trên máy bay Flydubai Video do truyền hình Israel công bố ghi lại tiếng hành khách la hét, cảnh cơ trưởng Smit Machchhar nằm đẫm máu ngoài buồng lái và cơ phó bị khống chế sau khi bị cáo buộc tìm cách lao máy bay xuống.

Trong quá trình tham vấn các hãng luật, ủy ban cũng phát hiện một phần đáng kể trong Hiệp định Abraham giữa Israel và UAE đề cập đến các quy định điều chỉnh hoạt động hàng không giữa hai nước. Điều này khiến nhóm hành khách đặt câu hỏi liệu chuyến bay có tuân thủ đầy đủ các thỏa thuận liên quan hay không.

Truyền thông Israel dẫn các ước tính pháp lý cho biết mỗi hành khách có thể yêu cầu bồi thường khoảng 200.000-250.000 USD. Nếu cả 174 người đều được bồi thường ở mức này, tổng số tiền sẽ vào khoảng 34,8-43,5 triệu USD, chưa tính phí luật sư và các chi phí liên quan.

Tuy nhiên, đây mới là mức ước tính được đề cập trong quá trình chuẩn bị khởi kiện, không phải khoản bồi thường đã được tòa án xác định hoặc các bên chấp thuận. Phạm vi trách nhiệm của từng bên và số tiền thực tế mà hành khách có thể nhận được vẫn cần được làm rõ trong quá trình giải quyết pháp lý.