100 gian hàng mang khát vọng khởi nghiệp của phụ nữ Khánh Hòa
Từ miền núi đến đồng bằng, 100 gian hàng khởi nghiệp của phụ nữ Khánh Hòa mang đến những sản phẩm tự sản xuất, gửi gắm khát vọng tự chủ kinh tế, vươn lên làm giàu từ chính tiềm năng và lợi thế của địa phương.
Ngày 14/10, Hội LHPN tỉnh Khánh Hòa triển khai chuỗi hoạt động hướng tới kỷ niệm 96 năm thành lập Hội LHPN Việt Nam (1930 - 2026) và Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10. Mỗi hoạt động được tổ chức theo một cách khác nhau nhưng cùng hướng đến việc tạo thêm cơ hội để phụ nữ gặp gỡ, kết nối, học hỏi, khẳng định năng lực và tìm kiếm những hướng đi phù hợp trong cuộc sống cũng như công việc.
Các hoạt động cụ thể như sau: tổ chức Hội nghị tập huấn cán bộ Hội chuyên trách các cấp về kế hoạch triển khai thực hiện Đề án "Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2026 - 2035"; Diễn đàn "Phát huy vai trò của phụ nữ trong kinh tế tập thể thời kỳ chuyển đổi số, chuyển đổi xanh" năm 2026; Trao giải cuộc thi "Phụ nữ khởi nghiệp sáng tạo, chuyển đổi xanh và phát triển bền vững"; Trưng bày, giới thiệu, quảng bá các sản phẩm của hợp tác xã, tổ hợp tác, hộ sản xuất, kinh doanh do phụ nữ tham gia quản lý, điều hành...
Nguồn Phụ Nữ VN: https://phunuvietnam.vn/100-gian-hang-mang-khat-vong-khoi-nghiep-cua-phu-nu-khanh-hoa-238261014095745686.htm