100 gian hàng mang khát vọng khởi nghiệp của phụ nữ Khánh Hòa

Các gian hàng trưng bày, giới thiệu, quảng bá các sản phẩm của hợp tác xã, tổ hợp tác, hộ sản xuất, kinh doanh do phụ nữ tham gia quản lý, điều hành

Ngày 14/10, Hội LHPN tỉnh Khánh Hòa tổ chức hoạt động trưng bày, giới thiệu sản phẩm khởi nghiệp, mở rộng cơ hội tiếp cận thị trường, đưa sản phẩm do phụ nữ làm ra đến gần hơn với người tiêu dùng. Qua đó lan tỏa tinh thần khởi nghiệp trong phụ nữ toàn tỉnh

Bà Nguyễn Thị An - Phó Chủ tịch Hội LHPN xã Bắc Ninh Hòa - cho biết, địa phương có hơn 3.000 hội viên phụ nữ, với các sản phẩm nổi bật là đậu do chính tay chị em gieo trồng, chăm sóc và thu hoạch. Ngoài ra, gian hàng còn có sản phẩm về các loại nước giải khát như yến, xáo tam phân...“Đây là cơ hội gửi gắm bao tâm huyết của chị em Bắc Ninh Hòa, đưa những nông sản do chính tay mình vun trồng đến gần hơn với người tiêu dùng, giúp phát triển kinh tế và thêm yêu thành quả lao động của mình", chị An nói.

Người dân và du khách thích thú trải nghiệm và chọn mua các sản phẩm

Những bông hoa kẽm nhung thủ công rực rỡ sắc màu hút ánh nhìn, là hình ảnh minh chứng cho tư duy khởi nghiệp sáng tạo từ đôi bàn tay tài hoa của chị em phụ nữ.

Các loại trái cây, nông sản xanh rất "đắt hàng", được nhiều người tiêu dùng ủng hộ. Theo bà Lê Thị Minh Tâm, Phó Chủ tịch UB MTTQVN xã, Chủ tịch Hội LHPN xã Suối Dầu, gian hàng của hội gồm: Bắp, bánh ít, bưởi, bánh ít lá gai... đều là những món quà quê gần gũi. Đây chính là dịp giới thiệu thành quả lao động, là bước đệm để mọi người giao lưu, học hỏi cách làm, mô hình phát triển kinh tế hay

Ngày 14/10, Hội LHPN tỉnh Khánh Hòa triển khai chuỗi hoạt động hướng tới kỷ niệm 96 năm thành lập Hội LHPN Việt Nam (1930 - 2026) và Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10. Mỗi hoạt động được tổ chức theo một cách khác nhau nhưng cùng hướng đến việc tạo thêm cơ hội để phụ nữ gặp gỡ, kết nối, học hỏi, khẳng định năng lực và tìm kiếm những hướng đi phù hợp trong cuộc sống cũng như công việc. Các hoạt động cụ thể như sau: tổ chức Hội nghị tập huấn cán bộ Hội chuyên trách các cấp về kế hoạch triển khai thực hiện Đề án "Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2026 - 2035"; Diễn đàn "Phát huy vai trò của phụ nữ trong kinh tế tập thể thời kỳ chuyển đổi số, chuyển đổi xanh" năm 2026; Trao giải cuộc thi "Phụ nữ khởi nghiệp sáng tạo, chuyển đổi xanh và phát triển bền vững"; Trưng bày, giới thiệu, quảng bá các sản phẩm của hợp tác xã, tổ hợp tác, hộ sản xuất, kinh doanh do phụ nữ tham gia quản lý, điều hành...