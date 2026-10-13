100 doanh nghiệp và 96 doanh nhân tiêu biểu TP.HCM được vinh danh

Chiều 13/10/2026, tại Khách sạn Bến Thành (Rex Hotel), Liênđoàn Doanh nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh (HUBA) dưới sự chỉ đạo của UBND TP.HCM đãtổ chức "Lễ kỷ niệm 22 năm Ngày Doanh nhân Việt Nam, tôn vinh và trao danhhiệu Doanh nghiệp, Doanh nhân TP.HCM tiêu biểu năm 2026". Sự kiện quy tụ350 đại biểu, khách mời và đại diện các đơn vị đạt danh hiệu.

Các doanh nhân, doanh nghiệp tiêu biểu được vinh danh. Ảnh: HUBA

Sự kiện năm nay mang chủ đề "Đổi mới sáng tạo - Pháttriển bền vững". Điểm mới cốt lõi của đợt xét chọn định kỳ hai năm một lầnnày là việc áp dụng Quy chế xét chọn mới theo Quyết định số 3921/QĐ-UBND ngày29/6/2026 của UBND TP.HCM.

Theo đó, ban tổ chức đặt trọng tâm đánh giá vào mức độ thựchành bộ tiêu chuẩn ESG, năng lực chuyển đổi số toàn diện, ứng dụng công nghệ mới,đổi mới phương thức quản trị và khả năng chủ động tìm kiếm các thị trường mới.

Chia sẻ về định hướng mới này, ông Mai Hữu Tín, Chủ tịchLiên đoàn Doanh nghiệp TP.HCM nhấn mạnh: "Thành phố đang mở ra không gianphát triển mới, đồng thời đặt ra yêu cầu cao hơn đối với doanh nghiệp. Áp lựcthị trường, chi phí vận hành, yêu cầu về công nghệ và các tiêu chuẩn môi trườngbuộc chúng ta phải thay đổi cách quản trị. Đầu tư vào con người, nâng cao năngsuất và quản trị minh bạch phải trở thành công việc thường xuyên, có mục tiêuvà kết quả cụ thể".

"Chuyển đổi số cần giúp doanh nghiệp vận hành hiệu quảhơn, ra quyết định chính xác hơn và phục vụ khách hàng tốt hơn. Chuyển đổi xanhcần gắn với tiết kiệm tài nguyên, giảm tác động môi trường và đáp ứng yêu cầu củathị trường. Đó là những khoản đầu tư cho khả năng cạnh tranh lâu dài của doanhnghiệp", ông Tín bổ sung thêm

Quá trình xét chọn diễn ra công tâm và minh bạch. Căn cứ Quyếtđịnh số 6706/QĐ-UBND ngày 09/10/2026 của Chủ tịch UBND TP.HCM, có 100 doanhnghiệp và 96 doanh nhân đã chính thức được công nhận danh hiệu tiêu biểu năm2026.

Các số liệu tổng hợp ghi nhận những đóng góp rất lớn từ khốidoanh nghiệp tiêu biểu này trong giai đoạn từ năm 2024 đến 6 tháng đầu năm2026. Tổng vốn chủ sở hữu của 100 doanh nghiệp tiêu biểu đạt 119.463 tỷ đồng. Tổngdoanh thu đạt 484.593 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế ghi nhận 40.317 tỷ đồng.Đóng góp cho ngân sách Nhà nước đạt 41.629 tỷ đồng.

Bên cạnh hiệu quả kinh doanh, khối doanh nghiệp này còn tạoviệc làm ổn định cho 69.217 lao động và đóng góp 563 tỷ đồng cho các hoạt độngan sinh xã hội.

Đề cập đến định hướng hoạt động thời gian tới, Chủ tịch HUBAMai Hữu Tín khẳng định liên đoàn sẽ tập trung vào 4 nhiệm vụ trọng tâm:"Thứ nhất, nâng cao chất lượng góp ý và phản biện chính sách. HUBA sẽ tổnghợp kiến nghị từ thực tiễn sản xuất, kinh doanh, làm rõ vướng mắc bằng dữ liệuvà đề xuất giải pháp khả thi... Thứ hai, tăng cường liên kết doanh nghiệp trêntoàn địa bàn thành phố, gắn doanh nghiệp lớn với doanh nghiệp nhỏ và vừa... Thứba, hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng lực quản trị, chuyển đổi số và chuyển đổixanh... Thứ tư, nâng cao chất lượng dịch vụ hội viên và xúc tiến thương mại,khuyến khích thực hành kinh doanh có trách nhiệm".

Lễ tôn vinh không chỉ ghi nhận những nỗ lực, thành tựu của cộngđồng doanh nghiệp mà còn khẳng định vai trò cầu nối của HUBA trong việc đồnghành, hỗ trợ doanh nhân TP.HCM nâng cao năng lực cạnh tranh và hướng tới tăngtrưởng bền vững.