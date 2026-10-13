100 doanh nghiệp tiêu biểu TP. Hồ Chí Minh đóng góp ngân sách hơn 41.600 tỷ đồng

Ông Nguyễn Công Vinh, Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh (thứ 2 từ bên trái) trao Chứng nhận Doanh nghiệp tiêu biểu cho các doanh nghiệp.

Theo Liên đoàn Doanh nghiệp TP. Hồ Chí Minh (HUBA), 100 doanh nghiệp tiêu biểu được vinh danh có hoạt động sản xuất, kinh doanh ổn định, đóng góp tích cực cho ngân sách, bảo đảm việc làm, an sinh xã hội và tiên phong trong chuyển đổi số, chuyển đổi xanh.

Trong hai năm 2024, 2025 và sáu tháng đầu năm 2026, tổng doanh thu của các doanh nghiệp đạt 484.593 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 40.317 tỷ đồng, nộp ngân sách 41.629 tỷ đồng. Các doanh nghiệp tạo việc làm ổn định cho 69.217 lao động và đóng góp 563 tỷ đồng cho hoạt động an sinh xã hội.

Phát biểu tại lễ tôn vinh, ông Mai Hữu Tín, Chủ tịch HUBA cho rằng, doanh nghiệp có thể lớn mạnh về doanh thu, tài sản và thị phần, nhưng để phát triển bền vững phải xây dựng được uy tín và niềm tin từ khách hàng, người lao động, đối tác và xã hội.

Theo ông Tín, doanh nghiệp lớn cần mở rộng cơ hội cho doanh nghiệp nhỏ, chia sẻ kinh nghiệm quản trị, hỗ trợ kết nối thị trường và tăng cường hợp tác để cùng phát triển. HUBA sẽ tiếp tục phát huy vai trò cầu nối giữa chính quyền và doanh nghiệp, thúc đẩy liên kết chuỗi giá trị, hỗ trợ chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, nâng cao năng lực quản trị và xúc tiến thương mại.

Ông Nguyễn Công Vinh, Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh khẳng định, chính quyền thành phố sẽ đồng hành, chủ động tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, nhất là những vướng mắc về đất đai, đầu tư, xây dựng, hạ tầng và các dự án tồn đọng theo đúng quy định pháp luật.

Thành phố cũng sẽ thúc đẩy phát triển hạ tầng giao thông, logistics, hạ tầng số; tăng cường phối hợp với các tổ chức tín dụng, cơ sở đào tạo và đơn vị xúc tiến thương mại nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ và vừa, tiếp cận vốn, công nghệ, nhân lực chất lượng cao và thị trường.

Lãnh đạo thành phố đề nghị các doanh nghiệp lớn phát huy vai trò dẫn dắt, tăng cường liên kết với doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp khởi nghiệp, các cơ sở nghiên cứu và đào tạo. Doanh nghiệp nhỏ và vừa cần chủ động nâng cao năng lực quản trị, minh bạch tài chính, xây dựng phương án đầu tư khả thi và tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng.

Đồng thời, HUBA cần kịp thời phản ánh khó khăn từ thực tiễn, đề xuất giải pháp khả thi, nâng cao hiệu quả hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp. Thành phố kỳ vọng cộng đồng doanh nhân tiếp tục phát huy tinh thần đổi mới sáng tạo, lấy chất lượng, uy tín và hiệu quả dài hạn làm thước đo thành công, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của kinh tế thành phố.