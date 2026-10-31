100 doanh nghiệp được VCCI vinh danh về văn hóa kinh doanh và uy tín

Lễ công bố và vinh danh Doanh nghiệp Văn hóa, Uy tín năm 2026 được VCCI tổ chức tại Hà Nội, nhằm ghi nhận những doanh nghiệp có thành tích trong sản xuất, kinh doanh, đồng thời thực hành tốt các chuẩn mực đạo đức, văn hóa và trách nhiệm xã hội.

Chủ tịch VCCI Hồ Sỹ Hùng phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Viết Chung

Tiếp nối chương trình năm 2025, hoạt động bình chọn năm nay thu hút sự tham gia của đông đảo doanh nghiệp thuộc nhiều ngành nghề, lĩnh vực và địa phương trên cả nước.

Theo VCCI, hồ sơ tham gia được Hội đồng Bình chọn rà soát, đánh giá và chấm điểm độc lập trên cơ sở quy chế và bộ tiêu chí của chương trình, nhằm bảo đảm tính khách quan, minh bạch.

Bên cạnh kết quả sản xuất, kinh doanh, các tiêu chí đánh giá còn chú trọng uy tín doanh nghiệp, việc tuân thủ pháp luật, xây dựng văn hóa doanh nghiệp, thực hành đạo đức kinh doanh và trách nhiệm với cộng đồng, xã hội.

Kết quả, 100 doanh nghiệp tiêu biểu được lựa chọn và công nhận danh hiệu Doanh nghiệp Văn hóa, Uy tín năm 2026, chia thành ba nhóm Top 20, Top 30 và Top 50. Các doanh nghiệp được vinh danh hoạt động trong nhiều ngành, lĩnh vực và thành phần kinh tế.

Top 20 Doanh nghiệp được lựa chọn và công nhận danh hiệu Doanh nghiệp Văn hóa, Uy tín năm 2026. Ảnh: Viết Chung

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch VCCI Hồ Sỹ Hùng nhấn mạnh, uy tín doanh nghiệp được hình thành từ kết quả kinh doanh và sự tin tưởng của khách hàng, đối tác, người lao động cũng như xã hội.

Theo Chủ tịch VCCI, văn hóa kinh doanh cần được thể hiện trong từng quyết định quản trị, chất lượng sản phẩm, dịch vụ và việc thực hiện các cam kết của doanh nghiệp.

Top 30 doanh nghiệp được lựa chọn và công nhận danh hiệu Doanh nghiệp Văn hóa, Uy tín năm 2026. Ảnh: Viết Chung

Top 50 doanh nghiệp được lựa chọn và công nhận danh hiệu Doanh nghiệp Văn hóa, Uy tín năm 2026. Ảnh: Viết Chung

Trong bối cảnh Việt Nam đổi mới mô hình tăng trưởng, thúc đẩy kinh tế tư nhân và hội nhập quốc tế, VCCI cho rằng việc xây dựng đạo đức doanh nhân, văn hóa kinh doanh ngày càng có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển bền vững.

Giá trị doanh nghiệp không chỉ ở doanh thu, lợi nhuận hay quy mô hoạt động, mà còn thể hiện qua việc tuân thủ pháp luật, bảo đảm quyền lợi người lao động, giữ cam kết với khách hàng, đối tác, bảo vệ môi trường và thực hiện trách nhiệm với cộng đồng.

Thời gian qua, VCCI đã triển khai nhiều hoạt động thúc đẩy văn hóa kinh doanh, trong đó có việc công bố và phát động thực hiện 6 Quy tắc đạo đức doanh nhân Việt Nam, cùng các chương trình hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và hội nhập quốc tế.

Thông qua chương trình vinh danh, VCCI tiếp tục khuyến khích doanh nghiệp đưa các chuẩn mực đạo đức và văn hóa kinh doanh vào hoạt động quản trị, sản xuất, quan hệ lao động và xây dựng thương hiệu.

Theo thông điệp của chương trình, mỗi sản phẩm Việt Nam có chất lượng, mỗi thương hiệu được thị trường quốc tế tin tưởng và mỗi doanh nghiệp kinh doanh liêm chính, có trách nhiệm đều góp phần quảng bá hình ảnh, con người và văn hóa Việt Nam trong thời kỳ hội nhập.