Bảng xếp hạng được xác định thông qua việc phân tích các chỉ số về mức độ tham gia của người tiêu dùng, độ phủ sóng trên truyền thông, tương tác, nhận thức cộng đồng và lượng người xem của 21 bộ phim truyền hình phổ biến, dựa trên dữ liệu lớn (big data) được thu thập từ ngày 12/10 đến ngày 12/11.

Bộ phim 100 Days of Deception đứng đầu danh sách tháng này với chỉ số danh tiếng thương hiệu đạt 9.225.025. Trong phần phân tích từ khóa liên quan đến bộ phim, các cụm từ xuất hiện với tần suất cao bao gồm “Kim You Jung”, “Kim Hyun Joo” và “Park Jinyoung”; trong khi đó, các từ khóa liên quan hàng đầu gồm: “kịch tính”, “cuốn hút” và “vượt trội”. Phân tích về sắc thái phản hồi (tích cực - tiêu cực) cho thấy bộ phim nhận được tỷ lệ phản hồi tích cực lên tới 96,73%. Trong khi đó, Love on the Menu giữ vững vị trí thứ hai, The Remarried Empress theo sát ở vị trí thứ ba, còn Love in Disguise xếp ở vị trí thứ tư. Cuối cùng, Doctor X khép lại top 5 trong tháng Mười Một.