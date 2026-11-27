Lễ hội Văn hóa Ẩm thực Quốc tế Hà Nội 2026 diễn ra trong 3 ngày (27-29/11).

Ngày 27/11, Lễ hội Văn hóa Ẩm thực Quốc tế Hà Nội 2026 (Hanoi Firebeat World Festival 2026) khai mạc tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC), Hà Nội. Lễ hội do Trung tâm Triển lãm Việt Nam tổ chức dưới sự chỉ đạo của UBND TP Hà Nội và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội.

Đầu bếp Don David, Chủ tịch khu vực châu Á - Đông Âu của Hiệp hội BBQ Thế giới (WBQA), dẫn đầu đoàn diễu hành 100 đầu bếp, gồm 30 đầu bếp quốc tế và 70 đầu bếp Việt Nam, thắp sáng ngọn đuốc Firebeat cao 6 m, mở màn lễ hội kéo dài 3 ngày (27-29/11).

Ẩm thực thúc đẩy công nghiệp văn hóa

Tại lễ khai mạc, ông Nguyễn Trần Quang, Phó giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội, nhấn mạnh: "Ẩm thực không chỉ là món ăn, mà là ký ức, là bản sắc, là cách để thế giới cảm nhận và nhớ về Hà Nội".

Những năm gần đây, ẩm thực Hà Nội ngày càng khẳng định vị thế trên trường quốc tế, với nhiều sự ghi nhận như được Giải thưởng Ẩm thực Thế giới vinh danh là Thành phố ẩm thực tốt nhất châu Á năm 2024 và Điểm đến thành phố ẩm thực mới nổi tốt nhất châu Á năm 2025. Nhiều giá trị ẩm thực đặc sắc của Hà Nội đã được ghi danh vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Năm 2025, Hà Nội đón hơn 33,7 triệu lượt khách, ẩm thực là một trong những lý do quan trọng để du khách lựa chọn thủ đô.

Thành phố xác định giá trị của ẩm thực là nguồn lực quan trọng để phát triển các sản phẩm du lịch, công nghiệp văn hóa, thương mại, dịch vụ và kinh tế đêm. Phát huy giá trị ẩm thực chính là chuyển hóa tài nguyên văn hóa thành giá trị kinh tế, tạo thêm sức sống cho di sản và cơ hội phát triển cho cộng đồng, doanh nghiệp.

Khách tham quan trải nghiệm ẩm thực cùng các đầu bếp quốc tế tại lễ hội.

Với ý nghĩa đó, theo ông Nguyễn Trần Quang, Lễ hội Văn hóa Ẩm thực Quốc tế Hà Nội 2026 là nơi tinh hoa ẩm thực năm châu hội tụ cùng ẩm thực Hà Nội và ba miền trong một không gian kết hợp ẩm thực, văn hóa, âm nhạc, nghệ thuật và giải trí.

Đây là nơi các đầu bếp, nghệ nhân, chuyên gia, doanh nghiệp và những người yêu ẩm thực gặp gỡ, chia sẻ và cùng sáng tạo; là cơ hội để ẩm thực Hà Nội vươn ra thế giới, đồng thời đưa tinh hoa ẩm thực quốc tế đến gần hơn với người dân thủ đô.

Phó giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội tin tưởng lễ hội trở thành ngày hội của người dân, điểm hẹn của bạn bè quốc tế và một dấu ấn mới trong hành trình xây dựng thương hiệu văn hóa, du lịch thủ đô.

Hương vị năm châu hội tụ cùng ẩm thực Việt

Trên diện tích hơn 43.000 m2, khách tham quan có cơ hội đi qua hành trình trải nghiệm văn hóa, nghệ thuật và ẩm thực quy mô lớn. 4 hoạt động nổi bật tại lễ hội gồm: Hành trình khám phá ẩm thực năm châu, Giải vô địch BBQ quốc tế (Global BBQ Championship), Đại nhạc hội quốc tế (Firebeat Global Concert) và Không gian văn hóa năm châu (Global Culture Village).

Trong đó, hơn 200 thương hiệu ẩm thực cùng 2.000 món ăn đặc sắc từ Việt Nam và nhiều quốc gia hiện diện tại lễ hội. Từ không gian "Vị Hà Nội" đến "Lửa Á Châu" và "Lửa Toàn Cầu", mỗi khu vực đều kể câu chuyện văn hóa riêng thông qua ẩm thực.

Đặc biệt, sự góp mặt của 30 đầu bếp thuộc Hiệp hội BBQ thế giới (WBQA) và Hiệp hội Đầu bếp thế giới (Worldchefs) mang đến cho thực khách những màn trình diễn chế biến món ăn, giới thiệu kỹ thuật và phong cách ẩm thực đặc trưng của nhiều quốc gia. Điều này cũng góp phần khẳng định vị thế ngày càng lớn của Hà Nội trên bản đồ các sự kiện văn hóa - ẩm thực quốc tế.

Du khách có nhiều trải nghiệm ẩm thực, văn hóa, giải trí tại lễ hội.

Đại diện cho 30 đầu bếp quốc tế đến Việt Nam lần này, đầu bếp Don David chia sẻ điều khiến ẩm thực Việt Nam trở nên đặc biệt là sự đa dạng và việc sử dụng các nguyên liệu tự nhiên, tốt cho sức khỏe.

"Tôi tin rằng Việt Nam sẽ mang đến những đóng góp đặc sắc cho văn hóa ẩm thực toàn cầu", ông nói.

Với 22 năm gắn bó với ẩm thực Việt, đầu bếp Bobby Chinn, Đại sứ du lịch Việt Nam tại châu Âu (2014-2017), đánh giá ẩm thực Việt tươi, sạch, lành mạnh, nhẹ nhàng nhưng phong phú, đa dạng, sở hữu sự tương phản độc đáo về hương vị, màu sắc, kết cấu.

Dù vậy, ông Chinn cho rằng những kỹ thuật chế biến tinh tế của người Việt vẫn chưa được thế giới công nhận đúng mức. Nhiều năm qua, ông luôn tích cực quảng bá ẩm thực Việt Nam ra thế giới.

Thông qua lễ hội lần này, Chủ tịch khu vực châu Á - Đông Âu của WBQA Don David kỳ vọng đây là bước khởi đầu để Hà Nội xây dựng lễ hội ẩm thực mang dấu ấn riêng, mở ra nhiều cơ hội hợp tác, giao lưu văn hóa và phát triển du lịch trong tương lai.

Đồng quan điểm, bà Phạm Thị Hiền - Phó Tổng giám đốc Kinh doanh & Marketing VEC - bày tỏ: "Firebeat là bước khởi đầu cho hành trình xây dựng Hà Nội trở thành điểm đến của những lễ hội quốc tế giàu bản sắc. Một bước khởi đầu để thúc đẩy giao lưu văn hóa, thương mại, du lịch và kinh tế đêm. Và cũng là bước khởi đầu cho một sự kiện thường niên mang dấu ấn riêng của thủ đô".

Tư Kỳ