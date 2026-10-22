100 cán bộ tập huấn nghiệp vụ công tác mặt trận cơ sở

Dự hội nghị có đồng chí Vũ Khắc Quang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và hơn 100 cán bộ Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã, phường, cán bộ làm công tác mặt trận ở cơ sở.

Lãnh đạo các ban chuyên môn của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh truyền đạt các chuyên đề tại hội nghị tập huấn.

Nội dung tập huấn: Công tác tuyên truyền, nắm bắt tình hình nhân dân và dư luận xã hội; phát huy vai trò tự quản của cộng đồng dân cư trong xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và nâng cao đời sống nhân dân trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2026 - 2030; công tác giám sát, phản biện xã hội, hòa giải ở cơ sở và tham gia xây dựng Đảng, chính quyền; giới thiệu Cổng thông tin “Lắng nghe dân nói”; hướng dẫn kỹ năng nắm bắt, tổng hợp, phân loại ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau các kỳ họp Quốc hội, HĐND các cấp; quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI và chương trình hành động thực hiện nghị quyết; chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh, nhiệm kỳ 2025 - 2030 (sửa đổi, bổ sung); công tác xây dựng tổ chức, kiểm tra, giám sát của MTTQ Việt Nam các cấp.

Đổi mới phương thức hoạt động và chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong hoạt động mặt trận; hướng dẫn sử dụng hệ thống thông tin điều hành tác nghiệp MTTQ Việt Nam; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động và nâng cao chất lượng phối hợp giữa Ban Công tác Mặt trận với các tổ chức thành viên.

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Vũ Khắc Quang phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Vũ Khắc Quang nhấn mạnh, cán bộ mặt trận cơ sở là lực lượng trực tiếp gắn bó với nhân dân, giữ vai trò quan trọng trong tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân và triển khai các phong trào thi đua, cuộc vận động tại địa phương, củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Vì vậy, việc cập nhật kiến thức, nắm vững nghiệp vụ và nâng cao kỹ năng công tác là yêu cầu cần thiết, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Mặt trận ngay từ cơ sở. Đề nghị các đại biểu phát huy tinh thần trách nhiệm, tích cực trao đổi, thảo luận, gắn nội dung tập huấn với thực tiễn công tác để vận dụng hiệu quả vào quá trình thực hiện nhiệm vụ tại địa phương, nâng cao chất lượng hoạt động và đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.