100 cán bộ, hội viên phụ nữ xã Cà Ná được tuyên truyền an toàn giao thông

Công an xã Cà Ná vừa phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ xã và HEAD Thiện Phát Thịnh tổ chức tuyên truyền pháp luật về trật tự, an toàn giao thông, đồng thời hướng dẫn kỹ năng lái xe an toàn cho 100 cán bộ, hội viên phụ nữ trên địa bàn.

Các hội viên được hướng dẫn lái xe an toàn.

Ban tổ chức trao mũ bảo hiểm cho các hội viên.

Tại chương trình, cán bộ Công an xã phổ biến các quy định cơ bản của pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ. Nội dung tập trung vào những hành vi vi phạm thường gặp như: Điều khiển xe không có giấy phép lái xe, không đội mũ bảo hiểm, chở quá số người quy định, không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu, đi ngược chiều và giao phương tiện cho người chưa đủ điều kiện điều khiển. Cán bộ Công an xã cũng phân tích các nguy cơ dẫn đến tai nạn và trách nhiệm chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông.

HEAD Thiện Phát Thịnh hướng dẫn cán bộ, hội viên phụ nữ xử lý một số tình huống thực tế khi tham gia giao thông nhằm chủ động phòng, tránh tai nạn.

Nhân dịp này, Ban tổ chức trao 40 phần quà cho các cán bộ, hội viên đạt kết quả trong phần kiểm tra nhận thức pháp luật về trật tự, an toàn giao thông và thực hành lái xe an toàn.