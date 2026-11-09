100% cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát biển 4 tham gia thi tìm hiểu pháp luật

Cán bộ, chiến sĩ Tàu CSB 4043, Hải đội 401, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 tích cực tham gia Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu kiến thức pháp luật năm 2026”.

Ngày 9/11, tại đặc khu Phú Quốc, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2026.

Một trong những hoạt động đáng chú ý là cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu kiến thức pháp luật năm 2026”, thu hút hàng nghìn lượt dự thi, với 100% cán bộ, chiến sĩ toàn Vùng tham gia.

Nội dung cuộc thi tập trung vào Luật Cảnh sát biển Việt Nam năm 2018; các quy định về quản lý vũ khí, vật liệu nổ, an toàn giao thông, phòng, chống tham nhũng, tội phạm và chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU).

Bên cạnh cuộc thi, đơn vị duy trì tuyên truyền pháp luật trên hệ thống truyền thanh nội bộ, báo chí; vận hành Tủ sách pháp luật số, mô hình “Mỗi ngày học tập một điều luật”. Nội dung pháp luật cũng được lồng ghép trong sinh hoạt chính trị và các hoạt động giao lưu văn hóa với người dân trên địa bàn đóng quân.

ĐỨC THÁI