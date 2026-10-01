100.000 tỷ đồng vốn ngoại đã rời TTCK, tháng nâng hạng vẫn có hơn 840 mã giảm

Sau kỳ nghỉ Quốc khánh, thị trường bước vào tháng 9 với 20 phiên giao dịch. Đây cũng là tháng Việt Nam chính thức được nâng hạng theo chuẩn FTSE từ ngày 21/9, song thanh khoản chưa cho thấy sự cải thiện tương ứng.

Giá trị khớp lệnh bình quân trên HOSE tiếp tục giảm so với tháng 8. Phiên có thanh khoản cao nhất tháng đạt gần 26.000 tỷ đồng, nhưng diễn biến này xuất hiện trong ngày nhiều ETF đồng loạt cơ cấu danh mục, thay vì phản ánh một sự thay đổi rõ rệt của mặt bằng dòng tiền.

VN-Index có xu hướng đi xuống trong tháng và kết thúc tại vùng thấp nhất tháng. Áp lực đáng kể đến từ các cổ phiếu vốn hóa lớn, trong đó VIC và VHM nằm trong nhóm tác động tiêu cực nhất tới chỉ số.

Độ rộng thị trường cũng quay lại trạng thái kém tích cực. Không tính các mã mới niêm yết/đăng ký giao dịch hoặc rời đi trong tháng, toàn thị trường ghi nhận hơn 840 cổ phiếu giảm giá, trong khi số mã tăng thấp hơn đáng kể. Các cổ phiếu dẫn đầu hai chiều tăng, giảm phần lớn là những mã có thanh khoản thấp.

Khối ngoại tiếp tục bán ròng hàng nghìn tỷ đồng trong tháng 9 và nối dài trạng thái rút vốn trong cả quý III. Tính chung ba tháng, nhà đầu tư nước ngoài bán ròng 17.676 tỷ đồng trên toàn thị trường, trong đó HOSE bị bán ròng 18.105 tỷ đồng, HNX 221 tỷ đồng, còn UPCoM ghi nhận mua ròng 650 tỷ đồng. Tính từ đầu năm, áp lực bán ròng toàn thị trường đã vượt 100.000 tỷ đồng.

Tâm điểm bán ròng quý III là VHM với khoảng 7.370 tỷ đồng, tiếp đến là VPB gần 2.957 tỷ đồng và TCB hơn 2.100 tỷ đồng. Ở chiều ngược lại, VNM và MCH được mua ròng mạnh nhất, lần lượt khoảng 1.848 tỷ đồng và 1.345 tỷ đồng.

Trong khi khối ngoại nghiêng về bán, tự doanh các công ty chứng khoán cũng bán ròng khoảng 1.305 tỷ đồng trên HOSE tính đến ngày 29/9. Tuy nhiên, dòng tiền của khối này phân hóa khá rõ giữa các cổ phiếu. MCH và VIX nằm trong nhóm bị bán mạnh, còn VPB và MWG được mua ròng lớn nhất. Riêng lực mua tại VPB tập trung đáng kể vào cuối tháng 9.

Ở góc nhìn rộng hơn, VN-Index giảm hơn 91 điểm, tương đương 4,9% trong quý III. Thanh khoản bình quân trên HOSE đạt khoảng 17.151 tỷ đồng mỗi phiên, cho thấy dòng tiền chưa trở lại đủ mạnh để tạo một nhịp tăng bền vững.

Phía sau mức giảm của chỉ số, bức tranh tháng 9 và quý III còn cho thấy nhiều chuyển động đáng chú ý về độ rộng, thanh khoản, dòng vốn ngoại, tự doanh và nhóm cổ phiếu tăng giảm mạnh. Các con số dưới đây phác họa rõ hơn trạng thái thị trường trong tháng chứng khoán Việt Nam bước sang một cột mốc mới.

(Đồ hoạ: Xuân Hưng).