100.000 con cá Koi bị cuốn trôi sau bão ở Nhật Bản

Cửa hàng bên trong trang trại cá Tani tại thành phố Narita, tỉnh Chiba, hư hại do ngập lụt ngày 25/9. Ảnh: Kyodo News.

Cuối tháng 9, cơn bão số 25 có tên gọi quốc tế là Dujuan đổ bộ Nhật Bản, khiến ít nhất 11 người thiệt mạng, 3 người mất tích và ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống người dân. Khi áp sát tỉnh Chiba, bão gây ngập các cánh đồng lúa, nhiều khu vực canh tác và cơ sở nuôi cá Koi, lươn ở phía Bắc tỉnh.

Kenji Tani, 58 tuổi, chủ một trang trại cá tại thành phố Narita, tỉnh Chiba, nhận ra mức độ thiệt hại sau khi trở về từ chuyến công tác nước ngoài, nơi ông tham dự một triển lãm cá Koi.

Trang trại khi đó chuẩn bị bán cá từ ngày 27/9, với khoảng 100.000 con đã sẵn sàng. Sau khi cơ sở bị ngập, chỉ còn khoảng 200-300 con, phần lớn bị nước cuốn trôi.

"Tôi muốn các đoạn đê được khôi phục, dù chỉ là biện pháp khẩn cấp tạm thời. Nếu một cơn bão khác tới, chúng tôi sẽ không thể làm gì", ông Tani nói với Kyodo News.

Khu vực ngập lụt tại hồ Imbanuma, thành phố Narita, tỉnh Chiba, hôm 23/9 sau trận mưa lớn do bão Dujuan gây ra. Ảnh: Kyodo News.

Cá Koi Nhật Bản được ưa chuộng tại nhiều thị trường nước ngoài, trong đó có Trung Quốc và các nước Đông Nam Á. Theo số liệu của chính phủ Nhật Bản, giá trị xuất khẩu cá Koi đã tăng hơn gấp đôi trong 5 năm tính đến năm 2025, đạt khoảng 10 tỷ yen (63 triệu USD).

Tại Chiba, thiệt hại đối với lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản được dự báo tiếp tục tăng, từ mức khoảng 87 triệu yen ghi nhận đến ngày 24/9. Người dân địa phương trước đó cũng chịu ảnh hưởng từ các đợt thiên tai liên tiếp.

Mưa lớn hồi tháng 8 gây thiệt hại khoảng 8,22 tỷ yen tại 33 địa phương, trong khi một đợt mưa lớn khác vào đầu tháng 9 gây thiệt hại khoảng 230 triệu yen tại 17 địa phương.

Một trang trại dâu tây ở thành phố Kimitsu cũng bị ảnh hưởng khi nước sông gần đó tràn bờ. Khoảng 10-20% cây giống tại trang trại của Nobuyuki Watanabe, 48 tuổi, bị hư hại.

Ông Watanabe cho biết đã nhiều lần đề nghị chính quyền địa phương triển khai biện pháp phòng ngập cho con sông thường xuyên tràn bờ. "Nếu họ vẫn không hành động, tôi sẽ là thế hệ cuối cùng trong gia đình tiếp tục nghề này", ông nói.

Khu dân cư ngập lụt do mưa lớn từ bão Dujuan tại thành phố Sakura, tỉnh Chiba, Nhật Bản. Ảnh: Kyodo/Reuters.