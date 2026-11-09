Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 đang đến gần, nhiều trường học bắt đầu chuẩn bị các hoạt động tri ân thầy cô. Bên cạnh chương trình văn nghệ, làm báo tường hay viết thiệp chúc mừng, trang trí lớp học cũng là hoạt động được học sinh quan tâm nhằm tạo không gian ấm áp, vui tươi trong ngày đặc biệt.

Không cần sử dụng nhiều vật liệu đắt tiền, học sinh vẫn có thể biến lớp học thành không gian sinh động bằng những ý tưởng đơn giản như trang trí bảng phấn, làm hoa giấy, treo dây ảnh kỷ niệm hoặc thiết kế góc tri ân thầy cô. Dưới đây là 10 gợi ý trang trí lớp học 20/11 dễ thực hiện, phù hợp với nhiều cấp học.

10 ý tưởng trang trí lớp học 20/11 đẹp, đơn giản và tiết kiệm. Ảnh minh họa tạo bởi AI

1. Trang trí bảng lớp bằng phấn màu

Bảng lớp là vị trí dễ thu hút sự chú ý và có thể trở thành điểm nhấn trong không gian trang trí ngày 20/11.

Học sinh có thể sử dụng phấn màu để viết dòng chữ "Chúc mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11", kết hợp các họa tiết như hoa, sách, bút, trái tim hoặc hình ảnh người thầy bên bục giảng.

Để bảng lớp đẹp và cân đối, nên lựa chọn một nội dung chính đặt ở vị trí trung tâm, sau đó bổ sung họa tiết trang trí ở hai bên. Không cần sử dụng quá nhiều màu sắc hoặc chi tiết phức tạp.

Với học sinh tiểu học, các hình vẽ đơn giản như bông hoa, mặt trời, cầu vồng sẽ dễ thực hiện. Học sinh trung học có thể lựa chọn phong cách trang trí tối giản với chữ viết nghệ thuật và những thông điệp tri ân.

2. Làm hoa giấy trang trí lớp học

Hoa giấy là một trong những vật liệu trang trí quen thuộc, có chi phí tương đối thấp và dễ thực hiện.

Học sinh có thể tận dụng giấy màu, giấy nhún hoặc giấy thủ công để tạo thành những bông hoa với kích thước khác nhau. Các loại hoa giấy đơn giản như hoa cúc, hoa hồng hoặc hoa năm cánh phù hợp với nhiều độ tuổi.

Những bông hoa sau khi hoàn thành có thể được ghép thành bó, gắn lên bảng trang trí hoặc đặt trong những chiếc lọ nhỏ trên bàn giáo viên.

Để tiết kiệm, lớp học có thể tận dụng giấy màu còn lại từ các hoạt động trước đó. Việc phân công mỗi nhóm thực hiện một số bông hoa cũng giúp học sinh có cơ hội làm việc tập thể và phát huy khả năng sáng tạo.

3. Tạo góc tri ân thầy cô bằng lời chúc viết tay

Một góc nhỏ trong lớp học dành để trưng bày lời chúc là ý tưởng phù hợp với ý nghĩa của Ngày Nhà giáo Việt Nam.

Học sinh có thể chuẩn bị một tấm bảng giấy lớn với chủ đề "Điều em muốn nói" hoặc "Lời tri ân gửi thầy cô". Mỗi thành viên viết một lời chúc, câu cảm ơn hoặc kỷ niệm đáng nhớ lên những tấm giấy màu nhỏ.

Các lời nhắn sau đó được sắp xếp thành hình trái tim, bông hoa hoặc tán cây.

Cách trang trí này không đòi hỏi nhiều chi phí nhưng tạo nên không gian gần gũi, đồng thời giúp học sinh có dịp bày tỏ những tình cảm đôi khi khó nói thành lời.

4. Trang trí lớp học bằng bóng bay

Bóng bay có thể giúp không gian lớp học trở nên rực rỡ và mang không khí lễ hội. Tuy nhiên, để tránh rối mắt, học sinh nên lựa chọn hai hoặc ba màu chủ đạo.

Chẳng hạn, có thể kết hợp màu trắng với xanh dương, hồng với kem hoặc vàng với trắng để tạo cảm giác hài hòa.

Bóng bay có thể được bố trí ở khu vực bảng lớp, hai góc phòng hoặc tạo thành cụm nhỏ gần vị trí chụp ảnh kỷ niệm.

Khi trang trí, cần tránh đặt bóng che khuất bảng, cửa ra vào, thiết bị điện hoặc lối đi. Đối với học sinh nhỏ tuổi, hoạt động này cần có sự hướng dẫn của giáo viên để bảo đảm an toàn.

Nếu muốn giảm lượng rác thải nhựa, có thể thay bóng bay bằng hoa giấy, dây cờ hoặc các vật liệu trang trí tái sử dụng.

5. Trang trí bằng dây ảnh kỷ niệm của lớp

Những bức ảnh ghi lại quá trình học tập, sinh hoạt và tham gia hoạt động tập thể có thể trở thành vật trang trí mang nhiều ý nghĩa.

Học sinh có thể chọn một số hình ảnh tiêu biểu, in ở kích thước nhỏ rồi gắn lên dây bằng kẹp gỗ hoặc băng dính giấy.

Dây ảnh có thể được treo trên một khoảng tường trống hoặc đặt trong khu vực trưng bày riêng, kết hợp với dòng chữ "Những khoảnh khắc đáng nhớ".

Mỗi bức ảnh có thể kèm theo một chú thích ngắn, nhắc lại những kỷ niệm vui của thầy và trò.

Khi lựa chọn hình ảnh, cần chú ý quyền riêng tư, chỉ sử dụng ảnh phù hợp và được sự đồng ý cần thiết của những người xuất hiện.

6. Thiết kế cây lời chúc 20/11

Cây lời chúc là một hình thức trang trí dễ thực hiện, đặc biệt phù hợp với học sinh tiểu học và trung học cơ sở.

Trước tiên, học sinh sử dụng giấy bìa màu để tạo hình thân cây và các cành cây trên một tấm bảng lớn. Sau đó, mỗi thành viên cắt giấy thành hình chiếc lá hoặc bông hoa, viết lời chúc dành cho thầy cô.

Những chiếc lá được gắn lên các cành cây, tạo thành một tác phẩm tập thể.

Để tăng tính sáng tạo, học sinh có thể lựa chọn màu sắc khác nhau cho từng nhóm lời chúc, chẳng hạn lời cảm ơn, kỷ niệm đáng nhớ hoặc mong ước gửi đến thầy cô.

Sau ngày 20/11, cây lời chúc có thể được lưu giữ như một kỷ niệm của lớp học.

7. Làm báo tường 20/11 để trang trí lớp

Báo tường là hoạt động truyền thống được nhiều trường học tổ chức trong dịp Ngày Nhà giáo Việt Nam.

Một tờ báo tường có thể kết hợp bài viết, thơ, tranh vẽ, câu chuyện và những lời tri ân do học sinh tự sáng tác.

Để tạo điểm nhấn, nên lựa chọn tên báo ngắn gọn, giàu ý nghĩa như "Người lái đò", "Nét phấn tri ân", "Chắp cánh ước mơ" hoặc "Mái trường yêu thương".

Phần đầu báo có thể trang trí bằng hình ảnh quyển sách, ngọn đèn, hoa hoặc hình ảnh lớp học. Các bài viết nên được sắp xếp khoa học, chữ viết rõ ràng, tránh sử dụng quá nhiều họa tiết khiến nội dung khó đọc.

Tờ báo tường hoàn chỉnh có thể được đặt ở một góc lớp để học sinh và giáo viên cùng thưởng thức.

8. Trang trí cửa lớp bằng thông điệp chào mừng

Cửa lớp là vị trí đầu tiên mà giáo viên và học sinh nhìn thấy khi bước vào phòng học. Vì vậy, một số chi tiết trang trí đơn giản có thể tạo không khí đặc biệt ngay từ bên ngoài.

Học sinh có thể thiết kế dòng chữ "Chào mừng ngày 20/11" hoặc "Lớp chúng em kính chúc thầy cô luôn hạnh phúc", kết hợp với hoa giấy và những hình vẽ nhỏ.

Nên sử dụng băng dính giấy hoặc vật liệu dễ tháo gỡ, tránh làm hư hỏng bề mặt cửa.

Đặc biệt, không nên treo đồ trang trí quá thấp, che khuất tầm nhìn hoặc gây cản trở việc đóng mở cửa và thoát hiểm.

9. Tận dụng vật liệu tái chế để trang trí

Trang trí lớp học bằng vật liệu tái chế vừa giúp tiết kiệm chi phí, vừa góp phần giáo dục ý thức bảo vệ môi trường.

Những vật liệu như giấy báo cũ, bìa carton, chai nhựa đã được làm sạch hoặc hộp giấy có thể được tận dụng để tạo đồ trang trí.

Chẳng hạn, giấy báo có thể dùng làm hoa, bìa carton tạo khung ảnh, còn hộp giấy nhỏ được trang trí thành nơi lưu giữ lời chúc.

Khi thực hiện, cần bảo đảm vật liệu sạch, không có cạnh sắc và không sử dụng những dụng cụ nguy hiểm khi thiếu sự giám sát.

Hoạt động này cũng giúp học sinh nhận thấy những vật dụng tưởng chừng không còn giá trị vẫn có thể được sử dụng sáng tạo.

10. Thiết kế góc chụp ảnh kỷ niệm ngày 20/11

Một góc chụp ảnh nhỏ trong lớp học sẽ giúp thầy cô và học sinh lưu giữ những khoảnh khắc đáng nhớ.

Không cần phông nền cầu kỳ, học sinh có thể sử dụng một tấm bìa lớn, dây cờ giấy, hoa thủ công và dòng chữ chúc mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam để tạo không gian chụp ảnh.

Có thể chuẩn bị thêm những tấm bảng nhỏ ghi các thông điệp như "Cảm ơn thầy cô", "Tri ân người lái đò" hoặc "Mãi nhớ mái trường".

Góc chụp ảnh nên được bố trí tại vị trí có đủ ánh sáng, không ảnh hưởng đến lối đi hoặc các hoạt động học tập.

Sau buổi kỷ niệm, hình ảnh có thể được tổng hợp thành album của lớp, gửi tặng giáo viên như một món quà tinh thần.

Trang trí lớp học ngày 20/11 cần chuẩn bị những gì?

Để việc trang trí thuận lợi và tránh lãng phí, học sinh nên xây dựng kế hoạch trước khi mua vật liệu.

Trước hết, cần thống nhất chủ đề, màu sắc và khu vực trang trí. Không nhất thiết phải trang trí toàn bộ phòng học; chỉ cần tập trung vào bảng lớp, góc tri ân hoặc khu vực chụp ảnh cũng có thể tạo hiệu quả thẩm mỹ.

Tiếp đó, lớp nên lập danh sách những vật liệu cần sử dụng, ưu tiên tận dụng đồ có sẵn và phân công nhiệm vụ phù hợp với khả năng từng học sinh.

Với các hoạt động cần đóng góp kinh phí, việc tham gia phải dựa trên tinh thần tự nguyện, tránh tạo áp lực đối với phụ huynh và học sinh.

Một yếu tố quan trọng khác là bảo đảm an toàn. Đồ trang trí không được che khuất thiết bị phòng cháy, chữa cháy, cửa thoát hiểm, hệ thống điện hoặc gây cản trở hoạt động học tập. Việc sử dụng kéo, dụng cụ cắt và các thiết bị hỗ trợ cần được kiểm soát phù hợp với độ tuổi.

Ngoài ra, nên lựa chọn vật liệu dễ tháo gỡ, có thể tái sử dụng để hạn chế rác thải sau ngày lễ.

Trang trí lớp học 20/11 thế nào để vừa đẹp vừa ý nghĩa?

Một lớp học được trang trí đẹp không nhất thiết phải sử dụng nhiều vật liệu hoặc có chi phí lớn. Điều quan trọng là sự hài hòa trong bố cục, màu sắc và nội dung thể hiện.

Đặc biệt, nên ưu tiên những sản phẩm do chính học sinh thực hiện như tranh vẽ, thiệp, báo tường, hoa giấy và lời chúc viết tay. Đây không chỉ là vật trang trí mà còn là kết quả của quá trình sáng tạo và hợp tác giữa các thành viên trong lớp.

Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 là dịp để học sinh thể hiện lòng biết ơn đối với thầy cô, đồng thời gắn kết tập thể lớp qua những hoạt động ý nghĩa.

Với 10 ý tưởng đơn giản trên, học sinh có thể chủ động lựa chọn cách trang trí phù hợp với điều kiện thực tế, tạo nên không gian ấm áp, vui tươi mà không cần chi tiêu quá nhiều.