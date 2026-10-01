10 vụ va chạm, TNGT tại một nút giao sau 3 tháng khai thác
Với nỗ lực của chính quyền 2 cấp, dự án nâng cấp, cải tạo đê Tả Đáy, đoạn qua địa phận phường Yên Nghĩa đang dần về đích. Để hỗ trợ người dân đi lại thuận tiện hơn, nhiều vị trí nút giao, dốc lên xuống vào khu dân cư cũng đã được hoàn thiện sớm. Song, trong số đó, có một nút giao lại đang trở thành nỗi lo của người dân bởi nhiều vụ việc va chạm, TNGT đã xảy ra.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/10-vu-va-cham-tngt-tai-mot-nut-giao-sau-3-thang-khai-thac-420302.htm