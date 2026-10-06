10 vật dụng hữu ích có thể cắm vào cổng sạc 12V trên ô tô

Trên nhiều mẫu ô tô, cổng sạc 12V trên ô tô hay còn gọi là cổng nguồn phụ kiện được bố trí ở khu vực bảng điều khiển trung tâm. Ngoài chức năng cung cấp điện cho các thiết bị nhỏ, đây còn là nguồn điện tiện dụng cho nhiều phụ kiện phục vụ việc sử dụng và bảo dưỡng xe.

Dưới đây là 10 thiết bị phổ biến có thể sử dụng nguồn điện 12V:

Máy bơm lốp

Máy bơm lốp 12V là một trong những phụ kiện hữu ích nhất đối với người thường xuyên di chuyển bằng ô tô. Khi lốp bị xì hơi hoặc áp suất giảm xuống dưới mức khuyến nghị, thiết bị có thể giúp bổ sung hơi mà không cần tìm đến trạm sửa chữa ngay lập tức.

Các loại máy bơm điện hiện nay thường kết nối trực tiếp với ổ 12V, một số được trang bị màn hình hiển thị áp suất và có khả năng tự ngắt khi đạt mức áp suất cài đặt.

Thiết bị này đặc biệt hữu ích trong những chuyến đi xa, khi xe di chuyển vào ban đêm hoặc trên những cung đường ít có cơ sở sửa chữa.

Máy hút bụi ô tô

Máy hút bụi cắm nguồn 12V có thể dùng để vệ sinh bụi bẩn, vụn thức ăn và các mảnh vụn nhỏ trong khoang cabin.

So với loại dùng pin, máy hút bụi kết nối trực tiếp với ổ điện trên xe có thể hoạt động liên tục trong thời gian sử dụng mà không phải chờ sạc lại. Đây là phụ kiện khá hữu ích với những gia đình thường xuyên chở trẻ nhỏ hoặc có thói quen ăn uống trên ô tô.

Tủ lạnh mini hoặc hộp làm mát 12V

Một số mẫu tủ lạnh mini sử dụng nguồn 12V có thể kết nối trực tiếp với ổ điện trên ô tô. Thiết bị sử dụng công nghệ làm lạnh nhiệt điện để duy trì nhiệt độ thấp hơn môi trường bên ngoài.

Các loại hộp làm mát này có thể dùng để bảo quản nước uống, thực phẩm hoặc một số loại đồ ăn trong những chuyến đi dài.

Tuy nhiên, khả năng làm lạnh của thiết bị phụ thuộc vào công suất và công nghệ được sử dụng, không nên mặc định rằng mọi loại hộp 12V đều có hiệu quả tương đương tủ lạnh gia đình.

Cốc giữ nhiệt dùng điện

Cốc giữ nhiệt 12V được thiết kế để duy trì nhiệt độ của trà, cà phê hoặc một số loại đồ uống nóng trong thời gian dài.

Thiết bị thường không có khả năng làm nóng nhanh một đồ uống đã nguội hoàn toàn mà chủ yếu duy trì nhiệt độ sau khi được làm nóng từ trước. Người dùng chỉ cần cắm cốc vào ổ 12V để bộ phận gia nhiệt hoạt động.

Đệm sưởi ghế

Đệm sưởi sử dụng nguồn 12V có thể đặt trực tiếp lên ghế và kết nối với ổ điện của xe. Thiết bị tạo nhiệt để làm ấm khu vực ghế ngồi, phù hợp hơn với những nơi có thời tiết lạnh.

Một số loại còn tích hợp chức năng massage hoặc điều chỉnh mức nhiệt. Tuy nhiên, khi sử dụng cần bố trí dây điện gọn gàng, tránh ảnh hưởng đến thao tác điều khiển xe hoặc các cơ cấu an toàn trên ghế.

Chăn điện 12V

Tương tự đệm sưởi, chăn điện 12V có thể cung cấp thêm nhiệt cho người ngồi trong xe ở những khu vực có thời tiết lạnh.

Thiết bị lấy điện trực tiếp từ ổ 12V và tạo nhiệt thông qua các bộ phận gia nhiệt bên trong. Tuy nhiên, đây là loại phụ kiện tiêu thụ điện tương đối đáng kể, do đó cần kiểm tra công suất của ổ cắm và hạn chế sử dụng khi động cơ đã tắt trong thời gian dài.

Bộ chuyển đổi điện, sạc laptop

Một số bộ chuyển đổi kết nối với nguồn 12V có thể cung cấp điện cho laptop và các thiết bị điện tử khác. Tùy loại, thiết bị có thể được trang bị thêm các cổng USB để sạc điện thoại, máy tính bảng hoặc thiết bị di động.

Tuy nhiên, công suất của bộ chuyển đổi phải phù hợp với giới hạn của ổ cắm 12V. Không nên chỉ nhìn vào công suất tối đa được quảng cáo trên bộ chuyển đổi mà bỏ qua khả năng cung cấp điện của hệ thống trên xe.

Quạt 12V

Quạt điện nhỏ dùng nguồn 12V có thể tạo thêm luồng không khí trong cabin. Thiết bị thường có kích thước nhỏ, có thể đặt hoặc gắn ở nhiều vị trí khác nhau.

Quạt không thay thế được hệ thống điều hòa, nhưng có thể giúp luân chuyển không khí trong cabin, đặc biệt khi xe chở nhiều người hoặc khi cần tăng lưu thông khí ở một khu vực cụ thể.

Hộp hâm nóng thức ăn

Hộp hâm nóng thức ăn 12V hướng tới những người thường xuyên di chuyển đường dài nhưng muốn mang theo đồ ăn đã chuẩn bị sẵn.

Thiết bị sử dụng điện từ ổ 12V để làm nóng thức ăn. Quá trình này thường diễn ra từ từ, cần một khoảng thời gian nhất định thay vì làm nóng nhanh như lò vi sóng.

Bộ sạc USB và USB-C

Đây có lẽ là thiết bị đơn giản và phổ biến nhất có thể sử dụng ổ cắm 12V. Một bộ chuyển đổi phù hợp có thể biến cổng nguồn phụ kiện trên xe thành nguồn sạc cho điện thoại, máy tính bảng và nhiều thiết bị điện tử khác.

Các bộ sạc USB-C hiện nay có thể hỗ trợ công suất cao hơn những bộ sạc USB thông thường, tùy thuộc vào chuẩn sạc và thiết bị được kết nối.

Cần kiểm tra công suất ổ cắm trước khi sử dụng

Không phải thiết bị nào sử dụng nguồn 12V cũng có thể cắm tùy ý vào ô tô. Trước khi sử dụng, chủ xe cần kiểm tra thông số của ổ cắm và giới hạn công suất do nhà sản xuất quy định.

Nhiều ổ cắm 12V trên ô tô có công suất khoảng 120-180W, nhưng con số thực tế thay đổi tùy từng mẫu xe. Những thiết bị tiêu thụ nhiều điện như máy nén khí, đệm sưởi, hộp hâm nóng hoặc thiết bị làm mát có thể tạo tải lớn lên hệ thống điện.

Đặc biệt, không nên sử dụng các thiết bị công suất cao trong thời gian dài khi động cơ đã tắt. Việc này có thể khiến ắc quy nhanh chóng bị tiêu hao điện, thậm chí không còn đủ năng lượng để khởi động động cơ.

Vì vậy, ổ cắm 12V có thể mở rộng đáng kể khả năng sử dụng của ô tô, nhưng người dùng vẫn cần lựa chọn thiết bị đúng công suất và tuân thủ giới hạn mà nhà sản xuất xe đưa ra.

Theo Cartoq