10 vận động viên Việt Nam tranh tài tại Olympic trẻ 2026

Kình ngư trẻ Nguyễn Thúy Hiền là niềm hy vọng lớn của bơi Việt Nam. Ảnh: Cục TDTT

Đoàn Thể thao Việt Nam tham dự Olympic trẻ 2026 gồm 18 thành viên, trong đó có 10 vận động viên và 5 huấn luyện viên, do ông Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Trưởng phòng Thể thao thành tích cao, Cục Thể dục thể thao Việt Nam, làm Trưởng đoàn. Các đội tuyển sẽ di chuyển theo kế hoạch phù hợp với lịch thi đấu từng môn. Trong đó, nhóm cầu lông và wushu dự kiến khởi hành ngày 27-10.

Trong số 7 môn thi đấu có vận động viên Việt Nam góp mặt, bơi, vật bãi biển và wushu được đánh giá là những môn có cơ hội cạnh tranh thành tích. Tuy nhiên, để hiện thực hóa mục tiêu giành huy chương, các tuyển thủ sẽ phải thể hiện bản lĩnh, phong độ và khả năng thích ứng trước những đối thủ trẻ hàng đầu thế giới.

Nguyễn Thị Thu Huyền (giữa) là ngôi sao đang lên của cầu lông Việt Nam. Ảnh: VBF

Ở môn cầu lông, Nguyễn Thị Thu Huyền là đại diện duy nhất của Việt Nam. Sau những bước tiến tại các giải trẻ, tay vợt này có cơ hội kiểm chứng năng lực trước những đối thủ quốc tế cùng trang lứa, đồng thời tích lũy kinh nghiệm thi đấu ở một sân chơi lớn. Đây cũng là dịp để Huyền hoàn thiện chuyên môn, tạo nền tảng cho chặng đường phát triển tiếp theo.

Tại môn bơi, Nguyễn Thúy Hiền và Dương Văn Hoàng Quy là hai gương mặt được kỳ vọng tiếp nối dấu ấn của các thế hệ đi trước, trong đó có Nguyễn Thị Ánh Viên và Nguyễn Huy Hoàng. Bơi lội Việt Nam từng ghi dấu ấn tại Olympic trẻ, vì vậy màn thể hiện của hai kình ngư tại Senegal nhận được sự quan tâm. Dẫu vậy, việc cạnh tranh huy chương không dễ dàng khi các vận động viên phải đối đầu với nhiều tài năng trẻ đến từ những nền bơi hàng đầu.

Vật bãi biển là môn có số lượng vận động viên Việt Nam tham dự đông nhất, với ba đại diện gồm Phạm Văn Dương, Lò Thị Hồng và Hà Lý Quý Bảo. Trong số này, Lò Thị Hồng là gương mặt đáng chú ý khi từng giành Huy chương vàng hạng cân 45kg tại Giải vật bãi biển trẻ thế giới năm 2026, đồng thời vô địch trẻ châu Á trong cùng năm. Những thành tích đó tạo cơ sở để kỳ vọng nữ đô vật trẻ tiếp tục phát huy khả năng tại đấu trường Olympic trẻ.

Bên cạnh bơi và vật bãi biển, Việt Nam còn có Nguyễn Khắc Lê Hoàng tranh tài ở môn wushu, Nguyễn Trương Nhật Huy ở môn taekwondo, Nguyễn Khang Hà My ở môn xe đạp và Đồng Thị Hường ở môn điền kinh.

Việc góp mặt ở 7 môn thi đấu giúp thể thao Việt Nam có thêm cơ hội đánh giá năng lực của lực lượng kế cận trong môi trường cạnh tranh quốc tế. Với các vận động viên trẻ, Olympic trẻ không chỉ là nơi hướng tới thành tích mà còn là dịp tích lũy kinh nghiệm, rèn luyện tâm lý thi đấu và nâng cao trình độ chuyên môn.

Niềm tin dành cho các tuyển thủ Việt Nam tại Senegal còn đến từ thành tích của những thế hệ đi trước. Trong cả ba kỳ Olympic trẻ mùa hè đã tổ chức, thể thao Việt Nam đều có vận động viên giành Huy chương vàng.

Tại Olympic trẻ lần thứ nhất năm 2010 ở Singapore, lực sĩ Thạch Kim Tuấn giành Huy chương vàng môn cử tạ. Nguyễn Thanh Thảo giành Huy chương bạc môn taekwondo, trong khi Nguyễn Quốc Cường và Vũ Thị Trang mang về hai Huy chương đồng. Đoàn Việt Nam khép lại kỳ Đại hội đầu tiên với tổng cộng 4 huy chương.

Bốn năm sau, tại Olympic trẻ 2014 ở Nam Kinh (Trung Quốc), kình ngư Nguyễn Thị Ánh Viên giành Huy chương vàng môn bơi, còn Nguyễn Trần Anh Tuấn giành Huy chương bạc môn cử tạ. Thành tích này tiếp tục khẳng định tiềm năng của các vận động viên trẻ Việt Nam ở những môn thể thao trọng điểm.

Đến Olympic trẻ 2018 tại Buenos Aires (Argentina), Nguyễn Huy Hoàng giành Huy chương vàng môn bơi, Ngô Sơn Đỉnh giành Huy chương vàng môn cử tạ, trong khi Nguyễn Thị Thu Trang đoạt Huy chương bạc cử tạ nữ. Những kết quả đó cho thấy Olympic trẻ là sân chơi quan trọng để phát hiện, thử thách và bồi dưỡng các tài năng có triển vọng vươn lên đội tuyển quốc gia.

Olympic trẻ 2026 là kỳ Đại hội mùa hè thứ tư, đồng thời đánh dấu lần đầu tiên một sự kiện thể thao Olympic được tổ chức tại châu Phi. Các cuộc tranh tài diễn ra tại Dakar, Diamniadio và Saly, với khoảng 2.700 vận động viên tham dự 153 nội dung thuộc 25 môn thể thao chính thức.

Trong bối cảnh đó, 10 vận động viên Việt Nam bước vào Đại hội với hai nhiệm vụ song hành: nỗ lực cạnh tranh huy chương và tích lũy kinh nghiệm ở đấu trường quốc tế. Thành tích tại Senegal sẽ là một trong những cơ sở đánh giá quá trình đào tạo, phát triển lực lượng trẻ, hướng tới mục tiêu xây dựng đội ngũ vận động viên đủ khả năng kế cận các tuyển thủ quốc gia trong tương lai.