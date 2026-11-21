Phụ nữ ngày càng tham gia sâu vào thị trường lao động, đóng góp cho phát triển xã hội. Nhưng khi kết thúc một ngày, không ít người bắt đầu “ca làm việc thứ hai” với việc nhà, chăm sóc con cái và người thân. "Gánh nặng kép" đặt ra vấn đề phân chia trách nhiệm gia đình, bảo đảm chất lượng cuộc sống và sức khỏe tinh thần cho phụ nữ