10 tỷ đồng đầu tư vàng, chứng khoán, gửi tiết kiệm: Giờ có bao nhiêu?
Nếu ngày 1/1/2026 dồn 10 tỷ đồng vào vàng miếng SJC, bán lại theo giá tiệm mua vào sáng 21/11, nhà đầu tư thu về khoảng 8,45 tỷ. Con số với bạc Phú Quý là 4,71 tỷ. Cổ phiếu FPT còn 4,59 tỷ, PNJ chỉ còn 1,63 tỷ. Người mua Bitcoin ở đỉnh tháng 1 còn khoảng 6 tỷ. Trong 5 kênh, chỉ gửi tiết kiệm vượt mốc 10 tỷ, với khoảng 10,62 tỷ cả gốc lẫn lãi.
Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/10-ty-dong-dau-tu-vang-chung-khoan-gui-tiet-kiem-gio-co-bao-nhieu-post1896247.tpo