10 trường hợp cuối cùng tại phường Long Thành đồng thuận bàn giao mặt bằng Dự án Mở rộng đoạn cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Long Thành

Lãnh đạo phường Long Thành gặp gỡ, tuyên truyền, vận động các hộ dân ngày 24-9. Ảnh: ĐPCC

Trước đó, vào chiều 24-9, lãnh đạo phường Long Thành tiếp tục có buổi gặp gỡ, vận động đối với các hộ dân này. Tại buổi làm việc, với tinh thần kiên trì, lắng nghe và đặt quyền lợi chính đáng của nhân dân lên hàng đầu, Tổ vận động bàn giao mặt bằng của phường Long Thành giải thích rõ các quy định, chính sách bồi thường, hỗ trợ tái định cư, đồng thời giải đáp thắc mắc của từng hộ gia đình. Sau khi được vận động, giải thích thấu đáo, các hộ dân đã đồng thuận, nhất trí ký biên bản nhận tiền đền bù, hỗ trợ và cam kết bàn giao mặt bằng.

Dự án Mở rộng đoạn cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Long Thành qua địa bàn phường Long Thành có quy mô bồi thường, giải phóng mặt bằng hơn 1,7ha với 138 trường hợp và 169 thửa đất bị ảnh hưởng.

Tính đến thời điểm trước ngày 24-9, phường Long Thành đã hoàn thành phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ cho toàn bộ các trường hợp. Đồng thời, đã thực hiện bàn giao diện tích mặt bằng khoảng 1,68ha cho dự án. Với diện tích còn lại khoảng 0,02ha, 10 trường hợp sử dụng phần diện tích này chưa đồng ý bàn giao mặt bằng do có các kiến nghị về xét tái định cư và xem xét phần diện tích đất chênh lệch so với giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Sau nhiều lần tổ chức gặp gỡ, tuyên truyền, vận động, các trường hợp này đã đồng thuận, ký biên bản nhận tiền đền bù, hỗ trợ và cam kết bàn giao mặt bằng dự án.