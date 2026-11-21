Tham gia vòng chung kết năm nay có 10 đội thi đến từ Trường Đại học Quy Nhơn. Trường THPT Số 2 Nguyễn Trường Tộ, Trường Quốc Tế Châu Á Thái Bình Dương Gia Lai, Trường THPT chuyên Hùng Vương, Trường THCS Lê Đình Chinh, Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, Trường THPT Số 2 Nguyễn Thái Học, Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm, Trường THCS và THPT Y Đôn và Trường THPT Số 1 Tuy Phước.

Cuộc thi năm nay có chủ đề “AI và Tương lai số - Nói tiếng Anh. Tư duy số. Kiến tạo tương lai”. Ảnh: Văn Ngọc

Các đội thi sẽ trải qua phần thi khởi động để giới thiệu về đội thi, thành viên, đơn vị và thông điệp của mình. Tiếp đến, các đội bước vào thi vòng loại với phần thuyết trình bằng tiếng Anh và trả lời câu hỏi của Ban Giám khảo.

Sau vòng loại, Ban Giám khảo sẽ công bố 4 đội xuất sắc nhất vào vòng xếp hạng. Tại đây, các đội thi sẽ trải qua phần thi tranh luận, đối đáp trực tiếp theo chủ đề do Ban Tổ chức cung cấp để chọn ra 2 đội xuất sắc nhất. 2 đội này sẽ tiếp tục thi phần tranh luận, phản biện và đối đáp trực tiếp để xác định đội giành giải nhất.

Ban Tổ chức tặng hoa cho Ban Giám khảo của cuộc thi. Ảnh: Văn Ngọc

Cuộc thi không chỉ tạo sân chơi thử thách về năng lực ngoại ngữ mà còn là cơ hội để tuổi trẻ Gia Lai giao lưu, học hỏi, nâng cao nhận thức về chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo và khẳng định vai trò tiên phong của thanh niên trong thời đại mới.

Lễ bế mạc và trao thưởng cho các đội thi xuất sắc nhất của vòng chung kết sẽ diễn ra vào sáng 22-11.