10 trường đại học, học viện phát triển trung tâm đào tạo chuyên sâu về AI

10 trường đại học, học viện được lựa chọn tham gia đề án

Ngày 8.11.2026, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 2146/QĐ-TTg phê duyệt Đề án phát triển một số cơ sở đào tạo trở thành các trung tâm đào tạo tiên tiến, chuyên sâu về trí tuệ nhân tạo giai đoạn 2026-2030.

Theo đó, 10 cơ sở giáo dục đại học được lựa chọn ban đầu tham gia đề án gồm: Đại học Quốc gia Hà Nội (Trường Đại học Công nghệ); Đại học Quốc gia TP.HCM; Đại học Bách khoa Hà Nội; Đại học Đà Nẵng (Trường Đại học Bách khoa); Đại học Kinh tế TP.HCM; Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông; Học viện Kỹ thuật và Công nghệ an ninh; Học viện Kỹ thuật Quân sự; Trường Đại học Sư phạm TP.HCM và Trường Đại học Việt Đức.

Ảnh minh hoạ: AI

Các cơ sở được lựa chọn có trách nhiệm xác định lĩnh vực chuyên sâu, xây dựng chương trình đào tạo, phát triển đội ngũ giảng viên, chuyên gia, đồng thời chuẩn bị hạ tầng tính toán, dữ liệu và phòng thí nghiệm phục vụ đào tạo, nghiên cứu AI.

Đáng chú ý, việc có tên trong danh sách tham gia đề án ban đầu không đồng nghĩa với việc cơ sở giáo dục đại học đương nhiên được công nhận là trung tâm đào tạo tiên tiến, chuyên sâu về AI. Việc công nhận sẽ căn cứ vào bộ tiêu chí và kết quả đánh giá. Danh sách các cơ sở tham gia cũng có thể được rà soát, điều chỉnh, bổ sung hoặc thay thế trong quá trình triển khai.

Theo mục tiêu của đề án, đến năm 2030, hình thành mạng lưới trung tâm đào tạo tiên tiến, chuyên sâu về trí tuệ nhân tạo được định vị theo thế mạnh, có cơ chế điều phối, phân vai chuyên môn, chia sẻ chương trình, học liệu, đội ngũ chuyên gia, dữ liệu, hạ tầng tính toán, phòng thí nghiệm và nhiệm vụ nghiên cứu, phát triển sản phẩm trí tuệ nhân tạo ứng dụng trong các ngành, lĩnh vực

Trong giai đoạn 2026-2030, quy mô đào tạo lũy kế của toàn mạng lưới phấn đấu đạt ít nhất 10.000 người học ở các trình độ giáo dục đại học, thuộc các chương trình chuyên sâu về AI, AI+X và ứng dụng AI theo ngành, lĩnh vực (X+AI). Trong đó, có ít nhất 600 nghiên cứu sinh trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo.

Đề án cũng đặt mục tiêu phát triển ít nhất 150 chuyên gia nòng cốt, nhà khoa học đầu ngành về AI, trong đó có ít nhất 50 giảng viên. Toàn bộ chương trình đào tạo thuộc đề án phải được đối sánh với chương trình tương ứng tại các cơ sở giáo dục đại học uy tín trên thế giới; ít nhất 50 chương trình được công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng bởi các tổ chức kiểm định quốc tế có uy tín.

Bên cạnh đó, mạng lưới hướng tới thu hút ít nhất 250 lượt chuyên gia quốc tế mỗi năm tham gia giảng dạy, nghiên cứu và trao đổi học thuật; tiếp nhận ít nhất 200 người học, học giả quốc tế đến học tập, nghiên cứu và có ít nhất 500 lượt người học được học tập, thực tập, nghiên cứu ngắn hạn về AI tại các cơ sở uy tín ở nước ngoài.

Hình thành 20 nhóm nghiên cứu mạnh

Không chỉ tập trung vào đào tạo nhân lực, đề án còn đặt mục tiêu nâng cao năng lực nghiên cứu, phát triển và làm chủ công nghệ AI trong các cơ sở giáo dục đại học.

Cụ thể, đến năm 2030, mạng lưới phấn đấu hình thành ít nhất 20 nhóm nghiên cứu mạnh về AI hoạt động ổn định, được đánh giá độc lập. Tổng số công bố khoa học về AI lũy kế đạt ít nhất 2.500 bài trên các tạp chí thuộc nhóm Q1, Q2 hoặc tại các hội nghị, hội thảo quốc tế uy tín được xếp hạng CORE A*/A.

Các trung tâm cũng được định hướng phát triển ít nhất 50 mô hình, bộ dữ liệu, bộ chuẩn đánh giá, nền tảng hoặc công nghệ AI lõi phục vụ đào tạo, nghiên cứu và ứng dụng.

Trong lĩnh vực ứng dụng và chuyển giao công nghệ, đề án đặt mục tiêu có ít nhất 50 công nghệ, sản phẩm AI được ứng dụng hoặc chuyển giao cho cơ quan nhà nước, doanh nghiệp, tổ chức và cộng đồng.

Đồng thời, hình thành ít nhất 25 doanh nghiệp khởi nguồn, doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo hoặc dự án khởi nghiệp được ươm tạo từ kết quả nghiên cứu; phát triển ít nhất 10 trung tâm đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp.

Tăng cường liên kết giữa trường đại học, doanh nghiệp và chuyên gia quốc tế

Để thực hiện các mục tiêu, đề án tập trung vào những nhiệm vụ trọng tâm gồm: Phát triển và tổ chức hoạt động mạng lưới; xây dựng chương trình đào tạo, phát triển đội ngũ và nhân lực trình độ cao; hình thành các nhóm nghiên cứu mạnh; đầu tư hạ tầng, dữ liệu và tài nguyên dùng chung; thúc đẩy ứng dụng, chuyển giao công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Đáng chú ý, các trung tâm được định hướng chia sẻ chương trình đào tạo, học liệu, giảng viên, chuyên gia, dữ liệu, hạ tầng tính toán, phòng thí nghiệm và kết quả nghiên cứu. Việc đầu tư phải gắn với nhiệm vụ và sản phẩm đầu ra, ưu tiên khai thác nguồn lực hiện có, hạn chế tình trạng đầu tư phân tán, trùng lặp.

Thủ tướng giao Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương và cơ sở đào tạo tổ chức triển khai đề án; xây dựng bộ tiêu chí xác định trung tâm đào tạo tiên tiến, chuyên sâu về AI và hướng dẫn các cơ sở xây dựng kế hoạch, lộ trình thực hiện hằng năm.

Bộ Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm định kỳ trước ngày 25/12 hằng năm tổng hợp, báo cáo Thủ tướng kết quả thực hiện. Đề án sẽ được sơ kết vào năm 2028 và tổng kết vào năm 2030. Kinh phí thực hiện được huy động từ ngân sách nhà nước, nguồn thu hợp pháp của các cơ sở giáo dục đại học và các nguồn kinh phí hợp pháp khác