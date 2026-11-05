10 trường đại học dẫn đầu châu Á 2027

Đại họcHong Kong (Hong Kong, Trung Quốc): Giữ vị trí số một trong bảng xếp hạng năm 2027 tiếp tục là Đại học Hong Kong (HKU). Đây là năm thứ hai liên tiếp trường này đứng đầu bảng. HKU đào tạo đa lĩnh vực, bao gồm kinh tế, y tế, giáo dục, pháp luật, khoa học xã hội, khoa học tự nhiên, kỹ thuật, công nghệ, nghệ thuật... Đây là ngôi trường có cộng đồng đa dạng với hơn 9.000 sinh viên quốc tế đến từ 96 quốc gia. Đáng chú ý, những năm gần đây, HKU đẩy mạnh thu hút nhân tài. Năm 2025, trường chào đón gần 120 học giả quốc tế ưu tú đến từ khắp nơi trên thế giới. Ảnh: HKU.

Đại học Bắc Kinh (Trung Quốc): Chỉ thua HKU 0,2 điểm, Bắc Đại xếp thứ 2 trên bảng xếp hạng năm nay. Đây là cơ sở giáo dục đại học lâu đời nhất ở Trung Quốc, được thành lập vào năm 1898. Hiện, trường có 30 khoa và 12 bộ môn, với 93 chuyên ngành bậc đại học, 2 chuyên ngành bằng kép, 199 chuyên ngành bậc thạc sĩ và 173 chuyên ngành bậc tiến sĩ. Bên cạnh thế mạnh về khoa học cơ bản, Bắc Đại cũng chú trọng phát triển khoa học ứng dụng. Nhà trường hiện có 216 viện và trung tâm nghiên cứu, trong đó có 2 trung tâm nghiên cứu kỹ thuật quốc gia, 81 ngành trọng điểm quốc gia. Ảnh: Klook.

Đại học Thanh Hoa (Trung Quốc): Thanh Hoa nhảy vọt 6 bậc, từ vị trí thứ 9 lên thứ 3. Trong đó, tiêu chí danh tiếng học thuật của trường đạt tối đa 100 điểm, nghiên cứu đạt 98,1 điểm. Trường được thành lập vào năm 1911. Hầu hết bảng xếp hạng đại học trên thế giới đều xếp hạng Thanh Hoa thuộc tốp các trường đại học tốt nhất ở Trung Quốc. Ảnh: Tsinghua University.

Đại học Thành phố Hong Kong (CityU - Hong Kong, Trung Quốc): Tăng 3 bậc so với năm trước, CityU lọt vào top 4 của bảng xếp hạng với 99,1 điểm. Kể từ khi thành lập vào năm 1994, CityU đã gặt hái được nhiều thành công và trở thành một trong những đại học trẻ năng động hàng đầu thế giới. Trường tập trung vào 2 yếu tố cốt lõi là đào tạo ra những sinh viên ưu tú và tiến hành các nghiên cứu đem lại lợi ích trực tiếp cho xã hội. Ảnh: CityU.

Đại học Trung văn Hong Kong (Hong Kong, Trung Quốc): Xếp thứ 5 trên bảng xếp hạng là Đại học Trung văn Hong Kong (CUHK), tăng 2 bậc. Trường đạt 98,9 tổng điểm đánh giá, tiêu chí danh tiếng học thuật đạt 100 điểm. CUHK đào tạo nhiều chuyên ngành, trong đó trọng tâm nghiên cứu 4 lĩnh vực gồm Trung Quốc (truyền thống và hiện đại), y sinh học, công nghệ thông tin và tự động hóa, môi trường và bền vững. Ảnh: CUHK.

Đại học Phúc Đán (Trung Quốc): Đại học Phúc Đán tụt 1 bậc so với năm ngoái, xếp thứ 6 trên bảng xếp hạng với 98,7 điểm. Trường được thành lập vào năm 1905, hiện đào tạo 11 lĩnh vực học thuật, có 5 phòng thí nghiệm cấp nhà nước, 29 phòng thí nghiệm cấp tỉnh và bộ, 17 bệnh viện liên kết. Cùng với Thanh Hoa, Bắc Đại, Phúc Đán là thành viên của Liên minh C9 tại Trung Quốc - liên minh các trường đại học hàng đầu ở nước này, cũng giống như Ivy League ở Mỹ. Ảnh: Fudan University.

Đại học Quốc gia Singapore (NUS - Singapore): Với 98,7 điểm, NUS xếp cùng hạng 6 với Phúc Đán, song đã giảm 3 bậc. NUS có 17 khoa và trường trực thuộc, đặt tại 3 khuôn viên Kent Ridge, Bukit Timah và Outram. Là trường đại học tổng hợp, NUS cung cấp các chương trình đào tạo đa ngành ở khắp các lĩnh vực, mục tiêu giải quyết các vấn đề quan trọng và phức tạp liên quan đến châu Á và thế giới như năng lượng, môi trường và bền vững đô thị; điều trị và phòng ngừa các bệnh phổ biến ở người châu Á; vật liệu tiên tiến... Ảnh: NUS.

Đại học Công nghệ Nanyang (Singapore): Năm 2027, Đại học Công nghệ Nanyang giữ vị trí thứ 8 với 98,5 điểm, giảm 5 bậc so với năm trước. Khuôn viên chính của trường thường xuyên được xếp hạng trong số những trường đại học đẹp nhất thế giới. Hiện tại, trường có khoảng 35.000 sinh viên đại học và sau đại học thuộc các ngành Kỹ thuật, Kinh doanh, Khoa học, Y khoa, Nhân văn, Nghệ thuật & Khoa học Xã hội. Ảnh: NTU.

Đại học Bách khoa Hong Kong (Hong Kong, Trung Quốc): Tăng một bậc so với năm trước, Đại học Bách khoa Hong Kong (PolyU) xếp thứ 9 trên bảng xếp hạng. PolyU đặt mục tiêu trở thành trường đại học đổi mới sáng tạo, đẳng cấp thế giới, hướng đến sự xuất sắc trong đào tạo, nghiên cứu và chuyển giao tri thức. Khuôn viên trường được trang bị hệ thống cơ sở vật chất hiện đại, phục vụ giảng dạy và nghiên cứu. Trường hiện có 7 khoa, 4 trường và một viện trực thuộc. Ảnh:Brand Hong Kong.

Đại học Khoa học và Công nghệ Hong Kong (HKUST, Hong Kong, Trung Quốc): Đồng vị trí thứ 9 là HKUST, song trường này giảm 3 bậc so với năm trước, đạt tổng điểm 98,4. Thành lập năm 1991, HKUST nhanh chóng vươn lên nhóm các cơ sở giáo dục hàng đầu thế giới, nhận được nhiều giải thưởng. Trường có thế mạnh trong các lĩnh vực khoa học, công nghệ, kỹ thuật, kinh doanh và nghiên cứu liên ngành. Ảnh: Brand Hong Kong.