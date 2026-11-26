Dự lễ có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Phi Long; Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam Nguyễn Minh Triết; các chuyên gia, nhà khoa học, các thầy cô giáo và đoàn viên, thanh niên, sinh viên.

Chương trình văn nghệ chào mừng tại buổi lễ. Ảnh: Bảo Lâm

Giải thưởng Khuê Văn Các do Trung ương Đoàn tổ chức hai năm một lần, góp phần triển khai Đề án "Phát hiện, bồi dưỡng và phát huy tài năng trẻ Việt Nam giai đoạn 2022- 2030" của Thủ tướng Chính phủ. Sau thời gian phát động từ ngày 15-6 đến 10-9-2026, Ban Tổ chức nhận 55 hồ sơ từ 37 cơ quan, đơn vị, trường đại học, viện nghiên cứu trong cả nước và Ban cán sự Đoàn ở nước ngoài.

Trong số 48 hồ sơ hợp lệ, các công trình thể hiện sự đa dạng về hướng tiếp cận, bám sát những vấn đề thực tiễn cấp thiết như hoàn thiện thể chế, đổi mới giáo dục, phát triển kinh tế, bảo tồn giá trị văn hóa và nghiên cứu lịch sử, xã hội Việt Nam. Ban Thư ký, Hội đồng giải thưởng thẩm định, bỏ phiếu để chọn ra 10 gương mặt xuất sắc.

Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Giải thưởng Khuê Văn Các lần thứ II năm 2026 Nguyễn Tường Lâm phát biểu. Ảnh: Bảo Lâm

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Giải thưởng Khuê Văn Các lần thứ II năm 2026 Nguyễn Tường Lâm nhấn mạnh ý nghĩa khi Lễ trao giải được tổ chức tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám, nơi khắc ghi chân lý bất hủ "Hiền tài là nguyên khí của quốc gia", để ánh sáng sao Khuê tiếp tục được thắp lên, tiếp sức cho thế hệ trí thức trẻ thời đại mới.

Theo đồng chí Nguyễn Tường Lâm, trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo và chuyển đổi số mạnh mẽ, sự phát triển của một quốc gia không chỉ đo bằng tốc độ tăng trưởng kinh tế hay quy mô công nghệ, mà phải được định hình bởi nền tảng văn hóa, hệ giá trị và sự phát triển toàn diện của con người.

Khoa học xã hội và nhân văn không bao giờ đứng bên lề thời đại, mà luôn giữ vai trò soi đường, giải đáp những câu hỏi cốt lõi về công bằng, đạo đức, phẩm giá con người, giúp định hướng sự phát triển theo hướng nhân văn và bền vững.

Các tri thức trẻ tiêu biểu giao lưu, chia sẻ tại chương trình. Ảnh: Bảo Lâm

Nhấn mạnh đằng sau mỗi công trình được vinh danh là những đêm dài trăn trở bên trang tư liệu, những chuyến điền dã ở vùng đất còn nhiều gian khó và những giờ tranh luận học thuật thẳng thắn, Bí thư Trung ương Đoàn bày tỏ mong muốn 10 gương mặt được vinh danh sẽ xem đây là điểm khởi đầu cho những trách nhiệm lớn lao hơn.

Đồng chí cũng đề nghị các cơ quan quản lý, viện nghiên cứu, trường đại học tiếp tục mở rộng không gian tự do học thuật, tạo dựng hệ sinh thái thuận lợi để người trẻ thử nghiệm những hướng tiếp cận mới. Qua đó, các nhà khoa học trẻ sẽ góp phần khẳng định tiếng nói của trí tuệ Việt Nam trên bản đồ tri thức thế giới.

Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Phi Long và Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam Nguyễn Minh Triết trao thưởng cho các nhà khoa học trẻ. Ảnh: Bảo Lâm

Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Giải thưởng Khuê Văn Các lần thứ II năm 2026 Nguyễn Tường Lâm biểu dương các ứng viên triển vọng. Ảnh: Bảo Lâm

Tại buổi lễ, Ban Tổ chức đã trao Giải thưởng Khuê Văn Các lần thứ II cho 10 nhà khoa học trẻ xuất sắc và biểu dương các ứng viên triển vọng.

Trong 10 nhà khoa học được vinh danh có 7 tiến sĩ, 3 thạc sĩ, 3 nhà khoa học nữ, tuổi đời từ 31 đến 35, công tác tại các trường đại học, học viện và cơ sở giáo dục phổ thông ở Hà Nội, Huế, Đà Nẵng và thành phố Hồ Chí Minh. Mỗi trí thức trẻ được nhận Bằng khen của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Biểu trưng Giải thưởng Khuê Văn Các và Giấy chứng nhận đoạt giải.