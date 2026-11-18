1. La Source (Suối nguồn) - Mai Trung Thứ: Mai Trung Thứ tiếp tục khai thác hình ảnh phụ nữ trong không gian gần gũi, với kỹ thuật tranh lụa đặc trưng. La Source được tìm thấy lại trong một bộ sưu tập tư nhân ở Nantes sau hơn 50 năm và được bán với giá 967.880 USD. Tác phẩm từng được con gái họa sĩ lưu giữ trong tư liệu gia đình qua bức ảnh Mai Trung Thứ đứng trước tranh tại xưởng vẽ vào đầu những năm 1970. Kết quả này cao hơn gấp đôi mức 431.000 USD của Femmes au bain (1968), tác phẩm cùng kích thước được bán tại Aguttes 7 năm trước, cho thấy giá trị ngày càng tăng của tranh lụa khổ lớn của Mai Trung Thứ. Ảnh: Aguttes.

2. Le Collier (Chiếc vòng cổ) - Vũ Cao Đàm: Vũ Cao Đàm khai thác chủ đề tình mẫu tử qua hình tượng người mẹ và đứa trẻ, dựa trên mô típ Đức Mẹ và Chúa Hài đồng của hội họa phương Tây nhưng chuyển hóa theo ngôn ngữ nghệ thuật Việt Nam. Điểm nhấn của tác phẩm nằm ở chiếc vòng ngọc bích người mẹ đeo, thay cho vòng san hô thường xuất hiện trong tranh tôn giáo châu Âu, biểu tượng cho vẻ nữ tính và sự tinh tế trong văn hóa Việt. Cử chỉ đứa trẻ với tay về phía chiếc vòng tạo nên khoảnh khắc gợi sự trong trẻo của tuổi thơ, đồng thời trở thành chi tiết kết nối hai truyền thống Đông - Tây. Tác phẩm được sáng tác năm 1944, một dấu mốc quan trọng trong sự nghiệp Vũ Cao Đàm, và đạt 410.610 USD tại phiên đấu giá. Ảnh: Aguttes.

3. Le Couple (Đôi tình nhân) - Vũ Cao Đàm: Vũ Cao Đàm xây dựng hình ảnh đôi tình nhân trong một không gian giàu tính mộng tưởng, với hai nhân vật gợi đến Kiều và Kim Trọng trong Truyện Kiều. Những hình thể như đang trôi nổi, hiện ra giữa bố cục nhiều màu sắc, trong đó xanh lam giữ vị trí trung tâm, tạo nên cảm giác nhẹ và thoáng cho toàn bộ tác phẩm. Không gian không được xác định rõ về thời gian hay địa điểm, khiến hai nhân vật như đang tồn tại trong một thế giới riêng. Tác phẩm được bán với giá 73.320 USD. Ảnh: Aguttes.

4. La préparation d'un Bouquet (Chuẩn bị một bó hoa) - Lê Phổ: Tác phẩm kết hợp chân dung, tĩnh vật và phong cảnh trong cùng một bố cục, với bó hoa trở thành điểm nhấn giữa không gian giàu màu sắc. Lê Phổ vận dụng cách xử lý phối cảnh của Cézanne, tạo chiều sâu bằng những mảng màu sáng và giàu sức biểu đạt thay vì dựa vào đường nét. Tác phẩm đạt 264.010 USd, cao nhất trong 3 bức sơn dầu thuộc bộ sưu tập của nhà ngoại giao Timothée N’Guetta Ahoua. Ảnh: Aguttes.

5. La femme en blanc (Người phụ nữ mặc váy trắng) - Lê Phổ: Bức chân dung lấy người phụ nữ mặc váy trắng làm trung tâm, nhưng màu trắng được Lê Phổ phá vỡ bằng những sắc xanh, hồng và xanh lá nhạt. Những gam màu này khiến bề mặt chiếc váy như chuyển động trên nền màu ấm phía sau. Dù nhiều khả năng được vẽ trong xưởng, tác phẩm vẫn giữ ánh sáng và những nét cọ đứt đoạn gợi nhớ hội họa Ấn tượng. Bức tranh được bán với giá 234.670 USD. Ảnh: Aguttes.

6. Les tulipes rouges et jaunes (Những bông tulip đỏ và vàng) - Lê Phổ: Bức tĩnh vật khổ lớn tập trung vào một bình hoa, thể loại ngày càng xuất hiện nhiều trong sáng tác Lê Phổ từ những năm 1960. Sơn dầu cho phép ông tự do hơn trong chuyển động của nét cọ và mở rộng quy mô tác phẩm. Những bông tulip trở thành chủ thể chính trong bố cục, được xử lý bằng những mảng màu và nét cọ giàu sức biểu đạt, cho thấy phong cách đã đạt độ chín ở giai đoạn cuối sự nghiệp. Tác phẩm được bán với giá 249.340 USD. Ảnh: Aguttes.

7. Jeunes femme arrangeant un bouquet (Những cô gái sắp hoa) - Lê Phổ:Tác phẩm khắc họa hai người phụ nữ quây quần bên một bó hoa lớn ở trung tâm. Người phía sau chìm trong suy tư, trong khi người còn lại nhẹ nhàng đưa tay nhặt một nhành hoa. Bó hoa dần trở thành chủ thể chính của bố cục, lấn át hình ảnh hai nhân vật. Những mảng màu hòa quyện được thay bằng các tương phản rõ nét, bảng màu mạnh hơn cùng những nét cọ dứt khoát, cho thấy sự chuyển biến trong phong cách Lê Phổ ở giai đoạn cuối tranh lụa. Tác phẩm thuộc giai đoạn Romanet và được bán với giá 88.000 USD. Ảnh: Aguttes.

8. Chân dung thiếu nữ Việt Nam - Lương Xuân Nhị: Tác phẩm khắc họa một thiếu nữ Việt Nam với vẻ thanh nhã, ánh mắt chìm trong suy tư. Đây là dòng tranh chân dung phụ nữ tiêu biểu trong sáng tác Lương Xuân Nhị, nổi bật với nét cọ mềm mại và bảng màu hài hòa. Bức tranh thể hiện rõ phong cách của họa sĩ, người thường được gọi là “họa sĩ của cái đẹp”, và được bán với giá 219.980 USD. Ảnh: Aguttes.

9. Enfant en prière (Cô gái trẻ cầu nguyện) - Mai Trung Thứ: Tác phẩm khổ nhỏ khắc họa một cô gái trẻ trong khoảnh khắc cầu nguyện, thuộc nhóm tranh về đời sống gia đình và tuổi thơ được Mai Trung Thứ dành nhiều sự quan tâm. Họa sĩ từng gọi những tác phẩm khổ nhỏ của mình là “bức tranh nhỏ”, cho rằng chúng có thể hiện diện trong không gian gia đình với sự chỉn chu và duyên dáng. Tác phẩm lụa được giới thiệu tại phòng tranh của Jean-François Apesteguy và bán với giá hơn 50.490 USD. Ảnh: Aguttes.

10. Caroline au jardin (Caroline trong vườn) - Victor Tardieu: Tác phẩm khắc họa Caroline, vợ Victor Tardieu, đang ngủ trên một chiếc ghế giữa khu vườn. Được vẽ năm 1913, bức tranh ghi lại một khoảnh khắc đời thường bằng những nét cọ nhanh và giàu chuyển động, tập trung vào ánh sáng xuyên qua tán lá và cảm giác thư thái của nhân vật. Cách xử lý ánh sáng và không gian ngoài trời mang tinh thần hội họa Ấn tượng, cho thấy một khía cạnh riêng tư trong sáng tác của Victor Tardieu trước thời kỳ Đông Dương. Tác phẩm được bán với giá 44.000 USD. Ảnh: Aguttes.