10 tín hiệu cho thấy con đang sở hữu EQ cao, điều cuối cùng nhiều cha mẹ không để ý
Nếu trẻ có những biểu hiện dưới đây, điều đó có nghĩa là chúng có EQ cao, cha mẹ có thể chú ý để tiếp tục bồi dưỡng và định hướng phù hợp.
Giáo sư Kai-Fu Lee từng nói: "Trong bất kỳ lĩnh vực nào, EQ quan trọng gấp đôi IQ". Một đứa trẻ có chỉ số IQ cao chưa chắc đã thành công, nhưng một đứa trẻ có chỉ số EQ cao nhất định sẽ làm được những việc phi thường.
Nguồn GĐ&XH: https://giadinh.suckhoedoisong.vn/10-tin-hieu-cho-thay-con-dang-so-huu-eq-cao-dieu-cuoi-cung-nhieu-cha-me-khong-de-y-172260924162906326.htm