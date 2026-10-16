10 thương hiệu ô tô có lượng xe tiêu thụ nhiều nhất quý 3/2026

Nhìn vào bảng xếp hạng phía trên có thể thấy rõ vị thế áp đảo của VinFast. Thương hiệu ô tô Việt sở hữu sản lượng bán hàng lũy kế quý 3 lên đến 65.566 chiếc, tức nhiều gần bằng tổng lượng xe tiêu thụ của 9 thương hiệu còn lại trong Top 10.

Toyota cũng vẫn là thương hiệu ô tô nắm thế mạnh ở mảng xe trang bị động cơ đốt trong. Với lượng xe tiêu thụ đạt 18.568 chiếc, Toyota vượt rất xa thương hiệu “đồng hương” Nhật Bản là Mitsubishi.

Hyundai có phần chững lại đôi chút khi tạm thời lùi xuống vị trí thương hiệu ô tô được ưa chuộng thứ tư trên thị trường. Lượng xe Hyundai được người tiêu dùng chọn mua trong quý 3 đạt 10.343 chiếc, chỉ ít hơn Mitsubishi 2 chiếc. Nếu tính lũy kế 9 tháng năm 2026, Hyundai xếp trên Mitsubishi và điều này cho thấy, thương hiệu Hàn Quốc vẫn đang duy trì được sự ổn định.

Ford cũng chậm lại đôi chút do hãng xe Mỹ thời gian qua tập trung làm mới sản phẩm, đồng thời áp dụng chiến lược phát triển mới tập trung vào trải nghiệm sử dụng nhiều hơn cho khách hàng.

Nửa sau của bảng xếp hạng lần lượt là các thương hiệu Kia, Mazda và Thaco Truck (thuộc Thaco Auto), áp chót là Honda và cuối cùng là Isuzu. Trong danh sách có hai thương hiệu Thaco Truck và Isuzu sở hữu danh mục sản phẩm chủ yếu là các loại xe tải, xe thương mại.