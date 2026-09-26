10 thực phẩm tự nhiên tốt cho sức khỏe gan

Nội dung 1. Tỏi kích hoạt enzyme gan 2. Trái cây họ cam quýt 3. Rau họ cải 4. Nghệ 5. Quả óc chó 6. Củ dền 7. Cà rốt 8. Trà xanh 9. Táo 10. Quả bơ

Gan là cơ quan lớn nhất trong cơ thể người và có nhiều chức năng quan trọng. Gan chịu trách nhiệm lọc máu và giúp máu đông, phân giải các hóa chất, rượu và thuốc mà cơ thể hấp thụ, đồng thời sản xuất glucose và mật, hai chất quan trọng cần thiết cho sức khỏe.

Gan cần rất nhiều vitamin, khoáng chất và chất chống oxy hóa để duy trì hoạt động. Khi gan bị quá tải bởi độc tố và chất gây ô nhiễm, chu kỳ hoạt động tự nhiên sẽ chậm lại. Lối sống hiện đại thường gây quá tải cho gan bằng thực phẩm chế biến sẵn và đồ chiên rán, đặc biệt là khi tiêu thụ với số lượng lớn.

Theo PGS.TS. Nguyễn Thị Lâm, nguyên Phó Viện trưởng Viện Dinh dưỡng Quốc gia, dinh dưỡng có vai trò quan trọng giúp nuôi dưỡng gan khỏe mạnh, ngăn ngừa các bệnh lý tại gan như gan nhiễm mỡ. Theo đó, cần tiêu thụ những thực phẩm phù hợp và tránh những thực phẩm có thể gây tổn thương gan.

Việc bổ sung các loại thực phẩm giúp thanh lọc gan có thể hỗ trợ cơ quan này tăng khả năng loại bỏ độc tố hiệu quả. Dưới đây là một số loại thực phẩm giúp thanh lọc gan một cách tự nhiên và hỗ trợ chức năng gan khỏe mạnh:

1. Tỏi kích hoạt enzyme gan

Tỏi chứa selen, một khoáng chất giúp giải độc gan. Nó cũng có khả năng kích hoạt các enzyme gan, giúp cơ thể tự nhiên đào thải độc tố.

2. Trái cây họ cam quýt

Trái cây họ cam quýt giàu vitamin và các chất chống oxy hóa, tốt cho sức khỏe gan. Ảnh: Vũ Nhật.

Các loại trái cây như bưởi, cam, chanh và quýt giàu vitamin C và các chất chống oxy hóa giúp tăng cường khả năng thanh lọc của gan. Ngay cả khi ăn với lượng nhỏ trái cây họ cam quýt vẫn giúp gan sản sinh ra các enzyme giải độc để loại bỏ các chất gây ô nhiễm.

3. Rau họ cải

Các loại rau họ cải như bông cải xanh và súp lơ trắng chứa glucosinolate, giúp gan sản sinh các enzyme giải độc. Chúng cũng chứa các hợp chất lưu huỳnh có lợi cho sức khỏe gan. Rau lá xanh giàu chất diệp lục, giúp loại bỏ độc tố khỏi máu đồng thời có thể trung hòa kim loại nặng để bảo vệ gan.

4. Nghệ

Loại thảo dược này có tác dụng tuyệt vời đối với gan - nó giúp các enzyme đào thải độc tố và chứa các chất chống oxy hóa giúp phục hồi tế bào gan. Các chất chống oxy hóa có trong nghệ cũng hỗ trợ gan trong việc giải độc kim loại, đồng thời tăng cường sản xuất mật.

5. Quả óc chó

Quả óc chó rất giàu acid amin arginine, giúp gan giải độc amoniac. Chúng cũng giàu glutathione và acid béo omega-3, tất cả đều hỗ trợ quá trình thanh lọc gan tự nhiên.

6. Củ dền

Củ dền giúp tăng lượng oxy bằng cách thanh lọc máu và có thể phân giải các chất thải độc hại để giúp chúng được đào thải nhanh hơn. Chúng kích thích dòng chảy của mật và tăng cường hoạt động của enzyme. Củ dền cũng chứa chất xơ và vitamin C, cả hai đều là chất làm sạch tự nhiên cho hệ tiêu hóa.

7. Cà rốt

Cà rốt rất giàu flavonoid thực vật và beta-carotene, những chất kích thích và hỗ trợ chức năng gan nói chung. Chúng cũng chứa vitamin A, giúp ngăn ngừa bệnh gan.

8. Trà xanh

Trà xanh thường được biết đến với khả năng cải thiện chức năng gan. Ảnh: Thái Nguyên.

Trà xanh chứa catechin - một chất chống oxy hóa có nguồn gốc thực vật được biết đến với khả năng cải thiện chức năng gan. Hãy lựa chọn trà xanh nguyên chất chứ không phải chiết xuất trà xanh, vì chiết xuất trà xanh có thể ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe gan.

9. Táo

Táo chứa hàm lượng pectin cao, một chất hóa học giúp cơ thể thanh lọc và loại bỏ độc tố khỏi đường tiêu hóa. Khi lượng độc tố trong đường tiêu hóa giảm, gan có thể quản lý tốt hơn lượng độc tố tích tụ, từ đó thanh lọc hiệu quả hơn các bộ phận khác của cơ thể.

10. Quả bơ

Quả bơ thường được coi là một loại siêu thực phẩm vì nhiều giá trị dinh dưỡng. Ngoài việc làm góp phần sạch động mạch, chúng còn giúp cơ thể tự nhiên sản sinh glutathione, hợp chất giúp gan loại bỏ độc tố.