10 thị trường xuất khẩu gỗ lớn nhất của Việt Nam 3 quý đầu năm

Số liệu từ Cục Hải quan cho biết, kim ngạch xuất nhập khẩu gỗ và sản phẩm gỗ của Việt Nam từ đầu năm tính đến hết tháng 9/2026 đạt 16,05 tỷ USD.

Trong đó, trị giá xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ đạt 13,3 tỷ USD, tăng 6,3% so với cùng kỳ năm trước (YoY), bao gồm sản phẩm gỗ đạt 8,6 tỷ USD, tăng 0,7% YoY; nhập khẩu đạt 2,76 tỷ USD, tăng 16,2% YoY.

10 thị trường xuất khẩu lớn nhất chiếm 88% tỷ trọng

Mỹ là thị trường xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ lớn nhất của Việt Nam, đạt 6,68 tỷ USD, giảm 4% so với cùng kỳ năm trước.

Hai thị trường xuất khẩu đứng sau có kim ngạch tỷ USD lần lượt là Trung Quốc với trị giá 1,98 tỷ USD, tăng 40,8% YoY; Nhật Bản đạt 1,67 tỷ USD, tăng 6,7% YoY.

Tổng kim ngạch ba thị trường trên đạt 10,3 tỷ USD, chiếm 77% trị giá gỗ và sản phẩm gỗ xuất khẩu trong kỳ.

Trong Top 10 thị trường lớn nhất, Việt Nam còn thu về 467 triệu USD từ xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ sang Hàn Quốc, giảm 13,1% YoY; Canada đạt 233 triệu USD, tăng 12% YoY; Anh đạt 196 triệu USD, tăng 10,2% YoY.

Gỗ và sản phẩm gỗ xuất khẩu sang Hà Lan đạt 138 triệu USD, tăng 86,3% so với 3 quý đầu năm 2025; Malaysia đạt 136 triệu USD, tăng 10,4% YoY.

Kim ngạch xuất khẩu mặt hàng này sang Australia tăng 7,1% YoY, lên 125 triệu USD; Mexico tăng tới 109,6% YoY, từ mức 48,5 triệu USD tại cùng kỳ năm 2025 lên 101 triệu USD tại kỳ này.

Tổng kim ngạch 10 thị trường trên đạt 11,7 tỷ USD, chiếm 88% tỷ trọng.

Ngoài Top 10, một số thị trường khác Việt Nam cũng tăng mạnh xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ như Bỉ tăng 120% YoY, lên 95,9 triệu USD; Ba Lan tăng 181% YoY, đạt 69 triệu USD; Italy tăng 124% YoY, đạt 33,2 triệu USD.

Một số thị trường khác có kim ngạch nhỏ nhưng tốc độ tăng trưởng đột biến như Lào tăng 191% YoY, lên mức 9,4 triệu USD; Séc tăng 157% YoY, đạt 4,1 triệu USD; Phần Lan tăng 343% YoY, đạt 3,9 triệu USD; Thụy Sỹ tăng 118% YoY, đạt 0,7 triệu USD.

Trung Quốc là thị trường nhập khẩu gỗ lớn nhất

3 quý đầu năm 2026, Trung Quốc là thị trường nhập khẩu gỗ và sản phẩm gỗ lớn nhất của Việt Nam, đạt 1,05 tỷ USD, tăng 11,9% YoY. Đây cũng là thị trường nhập khẩu duy nhất có trị giá tỷ USD.

Mỹ là thị trường nhập khẩu lớn thứ hai với kim ngạch 615 triệu USD, tăng 39,2% so với cùng kỳ năm trước.

Các thị trường nhập khẩu đứng sau lần lượt là Pháp với trị giá 92,5 triệu USD, tăng 15,6% YoY; Thái Lan đạt 89,2 triệu USD, giảm 16,4% YoY; Lào đạt 69,1 triệu USD, tăng 41,8% YoY; Đức đạt 59 triệu USD, tăng 15,2% YoY.

Trong Top 10 thị trường nhập khẩu lớn nhất, Việt Nam còn chi 49,2 triệu USD để nhập khẩu gỗ và sản phẩm gỗ từ New Zealand, giảm nhẹ 3,1% YoY; Brazil với trị giá 47,7 triệu USD, tăng 19,8% YoY; Cộng hòa Congo đạt 45,6 triệu USD, tăng 34,9% YoY; Nga đạt 43,6 triệu USD, tăng 27,8% YoY.

Tổng kim ngạch 10 thị trường trên đạt 2,16 tỷ USD, chiếm 78% trị giá nhập khẩu gỗ và sản phẩm gỗ trong kỳ.

Ngoài nhóm trên, Việt Nam tăng nhập khẩu từ một số thị trường như Malaysia tăng 57,6% so với cùng kỳ năm trước, lên mức 17,5 triệu USD; Australia tăng 47,2% YoY, đạt 9,5 triệu USD; Hàn Quốc tăng 30,9% YoY, đạt 9,3 triệu USD.

Kim ngạch nhập khẩu gỗ và sản phẩm gỗ từ Nhật Bản tăng tới 162,5%, từ mức 2,78 triệu USD tại cùng kỳ năm trước lên 7,3 triệu USD tại kỳ này.