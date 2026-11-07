10 thí sinh tranh tài tại vòng chung kết Chặng 1 Cuộc thi Debate tiếng Anh

Các thí sinh tranh tài tại cuộc thi. Ảnh: Quang Minh

Vòng chung kết có sự tranh tài của 10 thí sinh xuất sắc được tuyển chọn từ vòng sơ loại Bảng A, với sự tham gia của 450 thí sinh đến từ khu vực Bắc Đồng Nai.

Tại vòng thi, mỗi thí sinh thực hiện phần thuyết trình bằng tiếng Anh về một trong 3 chủ đề do Ban tổ chức đưa ra, gồm: Thành phố Đồng Nai trên chặng đường phát triển mới - Niềm tự hào, khát vọng và trách nhiệm của thế hệ trẻ; thanh niên với sứ mệnh quảng bá hình ảnh, bản sắc văn hóa và con người thành phố Đồng Nai trong thời kỳ hội nhập quốc tế; thanh niên Đồng Nai tiên phong trong chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo và xây dựng công dân số có trách nhiệm.

Tại cuộc thi, hầu hết thí sinh sử dụng slide trình chiếu, hình ảnh, video minh họa nhằm làm nổi bật nội dung, quan điểm và thông điệp truyền tải. Mỗi thí sinh có 7 phút thuyết trình, sau đó trực tiếp giao lưu, trả lời câu hỏi của Ban giám khảo.

Phó Bí thư Thành đoàn Nguyễn Hiếu Trung đại diện Ban giám khảo đánh giá kết quả cuộc thi. Ảnh: Quang Minh

Cuộc thi là sân chơi bổ ích, tạo điều kiện để đoàn viên, thanh thiếu nhi rèn luyện khả năng sử dụng tiếng Anh, tư duy phản biện, kỹ năng thuyết trình và bản lĩnh giao tiếp. Qua đó, góp phần khơi dậy tinh thần chủ động học tập, nâng cao năng lực ngoại ngữ, giúp thế hệ trẻ tự tin tiếp cận tri thức, nắm bắt cơ hội học tập, nghề nghiệp và hội nhập quốc tế.

Ban giám khảo trao giải cho các thí sinh đạt giải khuyến khích. Ảnh: Quang Minh

Phó Bí thư Thành đoàn Phan Thế Công trao giải cho thí sinh đạt giải ba. Ảnh: Quang Minh

Phó Bí thư Thành đoàn Nguyễn Hiếu Trung và Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Giáo dục quốc tế AMG Lê Văn Hưng trao giải nhất, nhì cho các thí sinh. Ảnh: Quang Minh

Kết thúc vòng thi, Ban tổ chức đã trao 5 giải thưởng cho các thí sinh có thành tích xuất sắc, gồm: 1 giải nhất, 1 giải nhì, 1 giải ba và 2 giải khuyến khích. Trong đó, giải nhất thuộc về thí sinh Hoàng Quốc Vỹ, Trường THPT Hùng Vương, phường Bình Phước.