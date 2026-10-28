10 thành viên đầu tiên của Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại TP. Hồ Chí Minh

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng chứng kiến lễ trao đổi văn kiện hợp tác chiến lược giữa TP. Hồ Chí Minh và Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF). (Ảnh: Hùng Triều)

Từ những quyết sách chiến lược của Quốc hội và Chính phủ đến việc hoàn thiện quy chế, quy trình hoạt động, VIFC-HCMC đang từng bước chuyển từ định hướng thành thực tiễn. Phiên công bố hôm nay đánh dấu cột mốc quan trọng khi Trung tâm chào đón những thành viên đầu tiên, mở đầu quá trình hình thành hệ sinh thái tài chính quốc tế gắn với nhu cầu của nền kinh tế thực.

Sự tham gia của các thành viên sẽ góp phần kết nối các tổ chức, doanh nghiệp và nhà đầu tư, thúc đẩy phát triển các sản phẩm, dịch vụ tài chính và đưa nguồn lực vào những lĩnh vực có tiềm năng tăng trưởng của TP. Hồ Chí Minh và cả nước.

Đây là 10 công ty holding đã được Cơ quan điều hành VIFC-HCMC công nhận tư cách thành viên trong tháng 9 và tháng 10/2026. Các doanh nghiệp có định hướng đầu tư, phát triển dự án trong lĩnh vực giáo dục, hạ tầng, hàng hải, logistics, năng lượng, công nghệ tài chính, giải pháp thanh toán và hạ tầng giao dịch hàng hóa.

Danh sách gồm EQuest Capital; Sơn Kim Capital IFC; VinaCapital International Partners; Sài Gòn Marina IFC; Đầu tư và Phát triển Hàng hải Gemadept Holdings; Rovela Pay; REE Energy Finance; Sở giao dịch hàng hóa IFC Việt Nam; AG&P Holding Việt Nam và Quản lý Tài sản Keppel (Việt Nam).

Cụ thể, Công ty TNHH EQuest Capital cam kết huy động lên đến 325 triệu USD cho các chương trình phát triển hạ tầng giáo dục, đặc biệt là Khu đại học và đổi mới sáng tạo tại khu vực Tây Nam TP. Hồ Chí Minh.

Công ty TNHH Sơn Kim Capital IFC cam kết huy động 275 triệu USD thông qua mô hình công ty đầu tư riêng lẻ tự quản (CIF), phục vụ đầu tư hạ tầng trong VIFC.

Công ty TNHH VinaCapital International Partners cam kết huy động 200 triệu USD cho tòa nhà Iconic VIFC quy mô 99 tầng và dự án năng lượng điện khí tại Long An.

Công ty TNHH Sài Gòn Marina IFC cam kết huy động 816 triệu USD, phục vụ phát triển hạ tầng công nghệ và hạ tầng vật lý cho hệ sinh thái VIFC.

Gemadept Holdings cam kết đầu tư 100 triệu USD cho hoạt động vận hành hệ thống dữ liệu hàng hải, tư vấn quản lý, điều phối, định giá và cho thuê TÀU biển , trang thiết bị hàng hải, góp phần phát triển các dịch vụ hỗ trợ lĩnh vực hàng hải và logistics.

Công ty TNHH REE Energy Finance cam kết huy động 200 triệu USD để đầu tư vào các dự án năng lượng tái tạo, góp phần thúc đẩy quá trình chuyển dịch xanh, đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia và đồng hành cùng mục tiêu tăng trưởng kinh tế 2 con số của đất nước.

Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam cam kết đầu tư 57,7 triệu USD để thành lập Sở Giao dịch Hàng hóa trong VIFC, với quy mô đầu tư theo báo cáo là 1.500 tỷ đồng. Doanh nghiệp dự kiến đầu tư từ 750 triệu đến 1 tỷ USD trong giai đoạn 2027–2030 để phát triển chuỗi giá trị từ khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG) đến điện và trung tâm dữ liệu.

Rovela Pay cam kết đầu tư 10 triệu USD, định hướng cung cấp dịch vụ thanh toán cho khách du lịch quốc tế, góp phần đa dạng hóa các giải pháp thanh toán trong hệ sinh thái dịch vụ tài chính.

Ngoài ra, Công ty TNHH Quản lý Tài sản Keppel đang nghiên cứu khả năng hình thành các nền tảng đồng đầu tư với đối tác toàn cầu, với mức huy động lên tới 1 tỷ USD, chủ yếu từ vốn bên thứ ba. Nguồn lực này hướng đến các cơ hội đầu tư vào hạ tầng, bất động sản, thương mại và dịch vụ tại VIFC-HCMC, tùy thuộc vào điều kiện thị trường, cơ hội đầu tư và sự tham gia của đối tác.

TP. Hồ Chí Minh công bố 10 thành viên đầu tiên của Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại TP. Hồ Chí Minh (VIFC-HCMC). (Ảnh: Hùng Triều)

Đợt công bố này chỉ công nhận tư cách thành viên đối với các công ty holding. Việc công nhận không thay thế giấy phép hoặc chấp thuận chuyên ngành đối với hoạt động kinh doanh có điều kiện. Ngân hàng, công ty chứng khoán và quỹ đầu tư sẽ được xem xét cấp phép ở các đợt sau, khi các quy định tương ứng được ban hành.

Sau đợt công nhận đầu tiên, VIFC-HCMC tiếp tục hoàn thiện khung pháp lý và quy trình cấp phép để mở rộng hệ sinh thái sang các định chế tài chính chuyên sâu, trước mắt tập trung vào quỹ đầu tư và quản lý tài sản.

Cũng trong sáng 28/10, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Giám đốc điều hành Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF) Stephen Mergenthaler đã cùng chứng kiến sự kiện công bố Tuyên bố chung hợp tác giữa UBND tp. Hồ Chí Minh và WEF.

Đây là văn kiện đánh dấu bước phát triển mới trong quan hệ hợp tác giữa Thành phố và WEF, hướng đến tăng cường kết nối, thúc đẩy các sáng kiến hợp tác và huy động nguồn lực phục vụ mục tiêu phát triển của Thành phố.