Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được và Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh Trương Minh Huy Vũ trao giấy chứng nhận 10 thành viên đầu tiên của Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Ngày 28/10, trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế Mùa thu 2026, Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh (VIFC-HCMC) đã công bố 10 công ty holding đầu tiên được công nhận tư cách thành viên.

Đây là bước khởi đầu trong quá trình hình thành hệ sinh thái doanh nghiệp, kết nối nguồn vốn và phát triển các sản phẩm, dịch vụ tại trung tâm tài chính quốc tế tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Theo thông tin công bố, 10 thành viên có tổng vốn điều lệ đăng ký và cam kết góp vốn là 33,63 triệu USD. Trong khi đó, tổng quy mô vốn dự kiến huy động và đầu tư đến năm 2027 đạt khoảng 2,7 tỷ USD (không đồng nghĩa với số vốn đã được giải ngân).

Các kế hoạch tập trung vào những lĩnh vực có nhu cầu vốn lớn và có khả năng hỗ trợ hoạt động kinh tế, từ hạ tầng công nghệ, năng lượng đến giáo dục, hàng hải, logistics và dịch vụ tài chính.

Trong nhóm thành viên đầu tiên, Công ty Sài Gòn Marina IFC dự kiến huy động khoảng 816 triệu USD để phát triển hạ tầng công nghệ và hạ tầng vật lý phục vụ hệ sinh thái VIFC-HCMC. Đây là một trong những kế hoạch vốn lớn nhất được công bố, hướng tới xây dựng các điều kiện nền tảng cho hoạt động của trung tâm tài chính.

Ở lĩnh vực giáo dục, Công ty EQuest Capital dự kiến huy động khoảng 325 triệu USD để phát triển hạ tầng giáo dục, trọng tâm là Khu đô thị Đại học Tây Nam Thành phố Hồ Chí Minh.

Trong khi đó, Công ty Sơn Kim Capital IFC dự kiến huy động 275 triệu USD thông qua mô hình công ty đầu tư riêng lẻ tự quản, phục vụ các dự án hạ tầng tại VIFC-HCMC. Dấu mốc trở thành thành viên chính thức của VIFC không chỉ là sự ghi nhận năng lực chuyên môn cùng tầm nhìn chiến lược của Sơn Kim Group, mà một lần nữa khẳng định cam kết đồng hành và hoà nhịp cùng kỷ nguyên thúc đẩy tăng trưởng mới của Việt Nam.

Trong lĩnh vực năng lượng, Công ty REE Energy Finance dự kiến huy động khoảng 200 triệu USD để đầu tư vào các dự án năng lượng tái tạo. Công ty AG&P Holding Việt Nam dự kiến huy động và đầu tư khoảng 425 triệu USD trong giai đoạn 2026 - 2027 vào chuỗi giá trị khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG), điện và trung tâm dữ liệu. Theo kế hoạch được công bố, đến năm 2030, quy mô vốn đầu tư của AG&P có thể đạt khoảng 750 triệu đến 1 tỷ USD.

Ở lĩnh vực quản lý tài sản và đầu tư, Công ty Quản lý Tài sản Keppel (Việt Nam) đặt mục tiêu huy động tới 1 tỷ USD, chủ yếu từ nguồn vốn bên thứ ba, để tìm kiếm cơ hội đầu tư vào hạ tầng, bất động sản, thương mại và dịch vụ. Công ty VinaCapital International Partners cũng công bố kế hoạch huy động 200 triệu USD cho dự án tòa nhà Iconic VIFC cao 99 tầng và dự án năng lượng điện khí.

Các kế hoạch khác hướng tới phát triển dịch vụ hỗ trợ giao dịch và vận hành thị trường. Công ty Đầu tư và Phát triển Hàng hải Gemadept Holdings dự kiến huy động 100 triệu USD để phát triển hệ thống dữ liệu hàng hải, dịch vụ tư vấn, điều phối, định giá và cho thuê tàu biển, thiết bị hàng hải.

Công ty Cổ phần Sở Giao dịch Hàng hóa IFC Việt Nam dự kiến đầu tư khoảng 57,7 triệu USD để thành lập sở giao dịch hàng hóa trong VIFC-HCMC. Trong khi đó, Công ty TNHH MTV Rovela Pay tập trung phát triển giải pháp thanh toán dành cho khách du lịch quốc tế, với giá trị giao dịch dự kiến trên nền tảng khoảng 60 triệu USD trong giai đoạn 2026 - 2030.

Cả 10 thành viên được công nhận trong đợt này đều là công ty holding, tức doanh nghiệp có chức năng chính là nắm giữ và quản lý vốn góp, cổ phần tại các doanh nghiệp khác. Việc công nhận tư cách thành viên là bước tham gia vào hệ sinh thái VIFC-HCMC, không thay thế giấy phép hoặc chấp thuận chuyên ngành đối với những hoạt động kinh doanh có điều kiện.

Trên nền tảng 10 thành viên đầu tiên, VIFC-HCMC sẽ tiếp tục mở rộng hệ sinh thái, kết nối các định chế tài chính và nhà đầu tư trong nước, quốc tế, phát triển các sản phẩm tài chính và thúc đẩy giao dịch thực tế, qua đó huy động và phân bổ nguồn vốn cho nền kinh tế.

Theo định hướng đang được xây dựng, cơ chế cấp phép đối với công ty quản lý tài sản dự kiến gồm ba cấp độ: tư vấn đầu tư và quản lý danh mục đầu tư; quản lý quỹ đầu tư riêng lẻ và quỹ đầu tư chuyên nghiệp; quản lý quỹ đầu tư đại chúng.

VIFC-HCMC dự kiến hoàn thiện, ban hành các quy trình, quy chế liên quan đến việc tiếp nhận quỹ đầu tư trong tháng 11/2026. Đối với ngân hàng, công ty chứng khoán và các hoạt động kinh doanh có điều kiện khác, việc tiếp nhận hồ sơ, xem xét cấp phép sẽ được triển khai theo lộ trình sau khi các quy định tương ứng được ban hành.