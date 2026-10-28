10 thành viên đầu tiên của Trung tâm tài chính quốc tế TP.HCM

Sáng 28/10, trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế Mùa thu năm 2026 (AEF 2026), Cơ quan điều hành tại TPHCM đã công bố 10 công ty holding là những thành viên đầu tiên của Trung tâm tài chính quốc tế.

Công ty holding là doanh nghiệp có chức năng nắm giữ và quản lý vốn góp, cổ phần tại các doanh nghiệp khác, qua đó quản lý danh mục đầu tư và điều phối nguồn vốn trong nhóm doanh nghiệp.

10 thành viên có tổng vốn điều lệ đăng ký và cam kết góp 33,63 triệu USD, trong khi tổng quy mô vốn dự kiến huy động và đầu tư đến năm 2027 khoảng 2,7 tỷ USD.

10 thành viên đầu tiên của VIFC-HCMC nhận giấy chứng nhận của Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được và Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Trương Minh Huy Vũ.

Trong số này, Công ty TNHH Sài Gòn Marina IFC cam kết huy động khoảng 816 triệu USD để phát triển hạ tầng công nghệ và hạ tầng vật lý phục vụ hệ sinh thái Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại TPHCM (VIFC-HCMC).

Công ty TNHH AG&P Holding Việt Nam cam kết huy động và đầu tư khoảng 425 triệu USD vào chuỗi giá trị khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG), điện và trung tâm dữ liệu. Công ty TNHH EQuest Capital cam kết huy động khoảng 325 triệu USD thông qua thỏa thuận hợp tác với Ngân hàng Standard Chartered - Chi nhánh New York, nhằm phát triển hạ tầng giáo dục tại Việt Nam, trọng tâm là Khu đô thị Đại học Tây Nam TPHCM.

Công ty TNHH Sơn Kim Capital IFC cam kết huy động khoảng 275 triệu USD đầu tư phát triển hạ tầng trong VIFC-HCMC. Công ty TNHH REE Energy Finance cam kết huy động khoảng 200 triệu USD đầu tư vào các dự án năng lượng tái tạo.

Bên cạnh đó, Keppel đang nghiên cứu khả năng hình thành các nền tảng đồng đầu tư với đối tác toàn cầu, với mức huy động tới 1 tỷ USD, chủ yếu từ nguồn vốn bên thứ ba, để khai thác các cơ hội đầu tư trong lĩnh vực hạ tầng, bất động sản, thương mại và dịch vụ tại VIFC-HCMC.

Dự kiến trong tháng 11/2026, TP.HCM sẽ ban hành các quy trình, quy chế tiếp nhận quỹ đầu tư và đơn vị quản lý quỹ. Cơ chế quản lý được nghiên cứu theo ba cấp độ, tham khảo kinh nghiệm của những trung tâm tài chính như Singapore, Dubai và Hồng Kông.

Ba cấp độ dự kiến bao gồm hoạt động tư vấn đầu tư và quản lý danh mục, quản lý quỹ đầu tư riêng lẻ và quỹ chuyên nghiệp, cùng hoạt động quản lý quỹ đầu tư đại chúng.

Đối với ngân hàng, công ty chứng khoán và các lĩnh vực kinh doanh có điều kiện, việc tiếp nhận hồ sơ và xem xét cấp phép sẽ được thực hiện theo lộ trình, khi những quy định liên quan được hoàn thiện.

Quá trình này diễn ra trong bối cảnh nhu cầu vốn đầu tư của Việt Nam tiếp tục gia tăng. Tại Diễn đàn Kinh tế Mùa thu, chuyên gia kinh tế Cấn Văn Lực nhận định để đáp ứng mục tiêu tăng trưởng đến năm 2030, Việt Nam cần duy trì tổng vốn đầu tư ở mức khoảng 35-40% GDP, tương đương 280-300 tỷ USD mỗi năm.

Trong khi tín dụng ngân hàng vẫn giữ vai trò chủ đạo trong cung ứng vốn cho nền kinh tế, việc phát triển các kênh huy động vốn dài hạn thông qua thị trường chứng khoán, trái phiếu, quỹ đầu tư và các định chế tài chính quốc tế được xem là yêu cầu quan trọng.